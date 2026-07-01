srijede, 1. srpnja

Društva Vodovod-Osijek d.o.o.

sanaciji kanalizacijskog kolektora i cestovne površine

zatvoriti za promet

Stanovnike Vijenca Ivana Meštrovića i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Ods početkom u 07:00 sati, djelatnicizapočet će hitne radove nana Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku, ispred kućnog broja 51.Za potrebe izvođenja radova neophodno jemotornim vozilima dio prometnice, od kućnog broja 51 do kućnog broja 52.Predviđeni zavrsetak radova je 02. srpnja 2026. godine, u 15 sati., kažu iz Vodovoda.