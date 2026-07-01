Hitna sanacija kanalizacijskog kolektora i cestovne površine na Vijencu Ivana Meštrovića
01.07.2026. 9:32
Od srijede, 1. srpnja s početkom u 07:00 sati, djelatnici Društva Vodovod-Osijek d.o.o. započet će hitne radove na sanaciji kanalizacijskog kolektora i cestovne površine na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku, ispred kućnog broja 51.
Za potrebe izvođenja radova neophodno je zatvoriti za promet motornim vozilima dio prometnice, od kućnog broja 51 do kućnog broja 52.
Predviđeni zavrsetak radova je 02. srpnja 2026. godine, u 15 sati.
Stanovnike Vijenca Ivana Meštrovića i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje, kažu iz Vodovoda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Za potrebe izvođenja radova neophodno je zatvoriti za promet motornim vozilima dio prometnice, od kućnog broja 51 do kućnog broja 52.
Predviđeni zavrsetak radova je 02. srpnja 2026. godine, u 15 sati.
Stanovnike Vijenca Ivana Meštrovića i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje, kažu iz Vodovoda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)