Osnovna škola Darda

19 osnovnih škola

rekonstrukcije i dogradnje

jednosmjensku nastavu

Nataša Tramišak

605 četvornih metara

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda vrijedna je 1,8 milijuna eura, a sufinancira se s više od 90 % sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske. Uz uvođenje jednosmjenske nastave cilj nam je osigurati moderne uvjete djeci za provođenje odgojno-obrazovnog procesa. Za djecu s poteškoćama u razvoju bit će osigurano 6 učionica, a rekonstruirat će se i postojeća zgrada škole u koju će biti ugrađeno dizalo i jedna dodatna učionica. Vjerujem da ćemo tako osigurati kvalitetne prostorne uvjete djeci koji će koristiti i budućim generacijama

pet osnovnih škola

14,2 milijuna eura

Osnovna škola Bilje

snovnih škola Šećerana i Jagodnjak

Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“

Drago nam je čuti da je stabilan broj djece koja se upisuju u naše osnovne škole te da se upisuju i novi jer se vraćaju mlade obitelji

Anto Vukoje

Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i Vladi RH na dogradnji naše škole jer nam to doista treba. Već sada imamo više od 40 novih obitelji koje su doselile u našu općinu

Dogradnja škole nam puno znači jer će to uvelike utjecati na kvalitetu rada, ali i na sigurniji i primjereniji boravak djece u školi. Ove smo godine upisali petero djece više u prve razrede nego prošle školske godine

Nataša Mumlek

snažnog investicijskog ciklusa

12,8 milijuna eura

standard obrazovanja

Foto: OBŽ

jedna je odkoje su u procesuradi prelaska na, stoga je županicaobišla radove zahvaljujući kojima će se prostor škole proširiti za– kazala je županica Tramišak.Rekonstrukcijom i dogradnjom na području Baranje obuhvaćeno jeukupne vrijednosti okoje završena. U tijeku su radovi na dogradnji ove škole te o, a uskoro će početi i radovi na. –– naglasila je županica.Načelnik Općinedodao je kako je Općina Darda poznata po doseljavanju novih obitelji i to s više djece, pa dječji vrtić i škola imaju potrebe za novim kapacitetima. –– istaknuo je Vukoje.– naglasila je ravnateljica školeRekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda dio jeu obrazovnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 74,4 milijuna eura, od čega je 61,6 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok jeiz proračuna Osječko-baranjske županije.Od prijavljenih 19 projekata, već ih je 18 odobreno putem NPOO-a i radovi su u tijeku, dok je jedan projekt u evaluaciji, a OŠ Bilje u potpunosti je završena.Ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu dugoročno podižemoi stvaramo temelje za kvalitetniju budućnost mladih generacija. Nastavljamo s ovakvim ulaganjima kako bismo osigurali jednake uvjete za svu djecu na području naše županije.