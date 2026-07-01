Dogradnjom Osnovne škole Darda do jednosmjenske nastave i boljih uvjeta za učenike
01.07.2026. 9:41
Osnovna škola Darda jedna je od 19 osnovnih škola koje su u procesu rekonstrukcije i dogradnje radi prelaska na jednosmjensku nastavu, stoga je županica Nataša Tramišak obišla radove zahvaljujući kojima će se prostor škole proširiti za 605 četvornih metara.
- Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda vrijedna je 1,8 milijuna eura, a sufinancira se s više od 90 % sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske. Uz uvođenje jednosmjenske nastave cilj nam je osigurati moderne uvjete djeci za provođenje odgojno-obrazovnog procesa. Za djecu s poteškoćama u razvoju bit će osigurano 6 učionica, a rekonstruirat će se i postojeća zgrada škole u koju će biti ugrađeno dizalo i jedna dodatna učionica. Vjerujem da ćemo tako osigurati kvalitetne prostorne uvjete djeci koji će koristiti i budućim generacijama – kazala je županica Tramišak.
Rekonstrukcijom i dogradnjom na području Baranje obuhvaćeno je pet osnovnih škola ukupne vrijednosti oko 14,2 milijuna eura. Osnovna škola Bilje je završena. U tijeku su radovi na dogradnji ove škole te osnovnih škola Šećerana i Jagodnjak, a uskoro će početi i radovi na Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“. – Drago nam je čuti da je stabilan broj djece koja se upisuju u naše osnovne škole te da se upisuju i novi jer se vraćaju mlade obitelji – naglasila je županica.
Načelnik Općine Anto Vukoje dodao je kako je Općina Darda poznata po doseljavanju novih obitelji i to s više djece, pa dječji vrtić i škola imaju potrebe za novim kapacitetima. – Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i Vladi RH na dogradnji naše škole jer nam to doista treba. Već sada imamo više od 40 novih obitelji koje su doselile u našu općinu – istaknuo je Vukoje.
- Dogradnja škole nam puno znači jer će to uvelike utjecati na kvalitetu rada, ali i na sigurniji i primjereniji boravak djece u školi. Ove smo godine upisali petero djece više u prve razrede nego prošle školske godine – naglasila je ravnateljica škole Nataša Mumlek.
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda dio je snažnog investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 74,4 milijuna eura, od čega je 61,6 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je 12,8 milijuna eura iz proračuna Osječko-baranjske županije.
Od prijavljenih 19 projekata, već ih je 18 odobreno putem NPOO-a i radovi su u tijeku, dok je jedan projekt u evaluaciji, a OŠ Bilje u potpunosti je završena.
Ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu dugoročno podižemo standard obrazovanja i stvaramo temelje za kvalitetniju budućnost mladih generacija. Nastavljamo s ovakvim ulaganjima kako bismo osigurali jednake uvjete za svu djecu na području naše županije.
Foto: OBŽ
- Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda vrijedna je 1,8 milijuna eura, a sufinancira se s više od 90 % sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske. Uz uvođenje jednosmjenske nastave cilj nam je osigurati moderne uvjete djeci za provođenje odgojno-obrazovnog procesa. Za djecu s poteškoćama u razvoju bit će osigurano 6 učionica, a rekonstruirat će se i postojeća zgrada škole u koju će biti ugrađeno dizalo i jedna dodatna učionica. Vjerujem da ćemo tako osigurati kvalitetne prostorne uvjete djeci koji će koristiti i budućim generacijama – kazala je županica Tramišak.
Rekonstrukcijom i dogradnjom na području Baranje obuhvaćeno je pet osnovnih škola ukupne vrijednosti oko 14,2 milijuna eura. Osnovna škola Bilje je završena. U tijeku su radovi na dogradnji ove škole te osnovnih škola Šećerana i Jagodnjak, a uskoro će početi i radovi na Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“. – Drago nam je čuti da je stabilan broj djece koja se upisuju u naše osnovne škole te da se upisuju i novi jer se vraćaju mlade obitelji – naglasila je županica.
Načelnik Općine Anto Vukoje dodao je kako je Općina Darda poznata po doseljavanju novih obitelji i to s više djece, pa dječji vrtić i škola imaju potrebe za novim kapacitetima. – Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i Vladi RH na dogradnji naše škole jer nam to doista treba. Već sada imamo više od 40 novih obitelji koje su doselile u našu općinu – istaknuo je Vukoje.
- Dogradnja škole nam puno znači jer će to uvelike utjecati na kvalitetu rada, ali i na sigurniji i primjereniji boravak djece u školi. Ove smo godine upisali petero djece više u prve razrede nego prošle školske godine – naglasila je ravnateljica škole Nataša Mumlek.
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Darda dio je snažnog investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 74,4 milijuna eura, od čega je 61,6 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je 12,8 milijuna eura iz proračuna Osječko-baranjske županije.
Od prijavljenih 19 projekata, već ih je 18 odobreno putem NPOO-a i radovi su u tijeku, dok je jedan projekt u evaluaciji, a OŠ Bilje u potpunosti je završena.
Ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu dugoročno podižemo standard obrazovanja i stvaramo temelje za kvalitetniju budućnost mladih generacija. Nastavljamo s ovakvim ulaganjima kako bismo osigurali jednake uvjete za svu djecu na području naše županije.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)