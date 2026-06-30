srijedu, 1. srpnja od 12 sati NK Osijek

učlanjivanja

Od 1. do 12. srpnja

putem interneta

ulaznice.nk-osijek.hr/membership

20 eura

10 eura

od 6. do 19. srpnja

pretprodaju godišnjih ulaznica

povlaštenim cijenama

od 6. do 12. srpnja

Ulaznice.nk-osijek.hr/

13. srpnja

Obiteljski sektori

novom mjestu

Ticket pointu

tribinu Jug

Ulaznice.nk-osijek.hr/

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Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

otvara mogućnostu NK Osijek za sezonu 2026/27.učlanjenje će biti moguće isključivona stranici:. Cijena članstva u NK Osijek iznosiza odrasle osobe, odnosnoza djecu do 15 godina. Članstvom u Klubu ostvaruju se određene pogodnosti kao što su: popust na ulaznice (bilo godišnje ili pojedinačne) u iznosu od 50 posto, pravo prvokupa ulaznica za svaku domaću utakmicu Bijelo-plavih, zatim na dodatnu besplatnu ulaznicu po jednom članu za 4 utakmice u sezoni i to prema izboru Kluba, kao i popust u Fan shopu na navijačke artikle.Razdobljepredviđeno je za. Tada će biti moguć otkup dosadašnjih mjesta na tribini, ali i kupovina novih ili drugih pozicija na stadionu i to sve - poiz prošle sezone! Pritom ćeprodaja biti isključivo putem interneta na stranici:. Odpočinje i lokalna prodaja na stadionskim blagajnama, paralelno s internetskom prodajom.su ovaj puta premješteni sa Zapada i Sjevera na tribinu Jug, konkretno na sektor D4. Isključivo u gore spomenutom razdoblju pretprodaje godišnjih ulaznica kupci za obiteljski sektor plaćaju i na(Jug D4) istu cijenu koju su imali do sada. Kupovina za obiteljski sektor kao i umirovljeničkih godišnjih pretplata može se obaviti isključivo nanaše Opus Arene i ta mjesta ostaju rezervirana sve do početka slobodne prodaje. Uvjeti kupnje ostali su nepromijenjeni, što vrijedi i za osobe s invaliditetom, odnosno, osobe s invaliditetom imaju pravo na besplatnu godišnju ulaznicu za sebe i za pratnju na zato predviđenim mjestima.Za Sjever se više neće prodavati godišnji abonmani. No, vlasnici godišnjih ulaznica iz sezone 2025./26. u sektorima B1, B2 i B3 sjeverne tribine svoje pretplate također mogu otkupiti zapo cijenama koje su imali i do sada i to samo u lokalnoj prodaji. Slobodna prodaja ulaznica krenut će 20. srpnja.Ulaznice je moguće kupiti putem interneta 0-24 sata na sljedećoj poveznici:ili lokalno na prodajnom mjestu NK Osijek i to od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 10 do 18 sati.