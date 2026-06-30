Počinje učlanjenje u NK Osijek, od 6. srpnja kreće pretprodaja godišnjih ulaznica
30.06.2026. 18:02
U srijedu, 1. srpnja od 12 sati NK Osijek otvara mogućnost učlanjivanja u NK Osijek za sezonu 2026/27. Od 1. do 12. srpnja učlanjenje će biti moguće isključivo putem interneta na stranici: ulaznice.nk-osijek.hr/membership. Cijena članstva u NK Osijek iznosi 20 eura za odrasle osobe, odnosno 10 eura za djecu do 15 godina. Članstvom u Klubu ostvaruju se određene pogodnosti kao što su: popust na ulaznice (bilo godišnje ili pojedinačne) u iznosu od 50 posto, pravo prvokupa ulaznica za svaku domaću utakmicu Bijelo-plavih, zatim na dodatnu besplatnu ulaznicu po jednom članu za 4 utakmice u sezoni i to prema izboru Kluba, kao i popust u Fan shopu na navijačke artikle.
Razdoblje od 6. do 19. srpnja predviđeno je za pretprodaju godišnjih ulaznica. Tada će biti moguć otkup dosadašnjih mjesta na tribini, ali i kupovina novih ili drugih pozicija na stadionu i to sve - po povlaštenim cijenama iz prošle sezone! Pritom će od 6. do 12. srpnja prodaja biti isključivo putem interneta na stranici: Ulaznice.nk-osijek.hr/. Od 13. srpnja počinje i lokalna prodaja na stadionskim blagajnama, paralelno s internetskom prodajom.
Obiteljski sektori su ovaj puta premješteni sa Zapada i Sjevera na tribinu Jug, konkretno na sektor D4. Isključivo u gore spomenutom razdoblju pretprodaje godišnjih ulaznica kupci za obiteljski sektor plaćaju i na novom mjestu (Jug D4) istu cijenu koju su imali do sada. Kupovina za obiteljski sektor kao i umirovljeničkih godišnjih pretplata može se obaviti isključivo na Ticket pointu naše Opus Arene i ta mjesta ostaju rezervirana sve do početka slobodne prodaje. Uvjeti kupnje ostali su nepromijenjeni, što vrijedi i za osobe s invaliditetom, odnosno, osobe s invaliditetom imaju pravo na besplatnu godišnju ulaznicu za sebe i za pratnju na zato predviđenim mjestima.
Za Sjever se više neće prodavati godišnji abonmani. No, vlasnici godišnjih ulaznica iz sezone 2025./26. u sektorima B1, B2 i B3 sjeverne tribine svoje pretplate također mogu otkupiti za tribinu Jug po cijenama koje su imali i do sada i to samo u lokalnoj prodaji. Slobodna prodaja ulaznica krenut će 20. srpnja.
Ulaznice je moguće kupiti putem interneta 0-24 sata na sljedećoj poveznici: Ulaznice.nk-osijek.hr/ ili lokalno na prodajnom mjestu NK Osijek i to od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 10 do 18 sati.
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Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Razdoblje od 6. do 19. srpnja predviđeno je za pretprodaju godišnjih ulaznica. Tada će biti moguć otkup dosadašnjih mjesta na tribini, ali i kupovina novih ili drugih pozicija na stadionu i to sve - po povlaštenim cijenama iz prošle sezone! Pritom će od 6. do 12. srpnja prodaja biti isključivo putem interneta na stranici: Ulaznice.nk-osijek.hr/. Od 13. srpnja počinje i lokalna prodaja na stadionskim blagajnama, paralelno s internetskom prodajom.
Obiteljski sektori su ovaj puta premješteni sa Zapada i Sjevera na tribinu Jug, konkretno na sektor D4. Isključivo u gore spomenutom razdoblju pretprodaje godišnjih ulaznica kupci za obiteljski sektor plaćaju i na novom mjestu (Jug D4) istu cijenu koju su imali do sada. Kupovina za obiteljski sektor kao i umirovljeničkih godišnjih pretplata može se obaviti isključivo na Ticket pointu naše Opus Arene i ta mjesta ostaju rezervirana sve do početka slobodne prodaje. Uvjeti kupnje ostali su nepromijenjeni, što vrijedi i za osobe s invaliditetom, odnosno, osobe s invaliditetom imaju pravo na besplatnu godišnju ulaznicu za sebe i za pratnju na zato predviđenim mjestima.
Za Sjever se više neće prodavati godišnji abonmani. No, vlasnici godišnjih ulaznica iz sezone 2025./26. u sektorima B1, B2 i B3 sjeverne tribine svoje pretplate također mogu otkupiti za tribinu Jug po cijenama koje su imali i do sada i to samo u lokalnoj prodaji. Slobodna prodaja ulaznica krenut će 20. srpnja.
Ulaznice je moguće kupiti putem interneta 0-24 sata na sljedećoj poveznici: Ulaznice.nk-osijek.hr/ ili lokalno na prodajnom mjestu NK Osijek i to od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 10 do 18 sati.
[klik za uvećanje]
[klik za uvećanje]
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)