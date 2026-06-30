Osnovna škola Višnjevac

AI EXPLORERS - kreativno otkrivanje umjetne inteligencije

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

darovitih učenika

30 učenika

Kurikulumom o umjetnoj inteligenciji

Petre Lang Dumančić, Lade Malinović

Spomenke Stanić i Doroteje Vojedilov

Školske radionice: Spoj jezika, umjetnosti i informatike s naglaskom na kritičku AI pismenost

Terenska nastava: Teorija pretočena u praksu

20. veljače, 2026. na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih

Petre Pejić

Valentin Šimundić i Jana Dukić

Tomislav Jakopec

Nikolina Begović

Klara Krnjić i Kristina Gagulić

Marko Kolić

Josipa Ševkušića

Tomislava Pandurića

Dugoročni utjecaj projekta i edukacija učitelja

Velika završnica i izložba radova

Tekst i foto: OŠ Višnjevac

uspješno je provela inovativni i interdisciplinarni projekt „“. Projekt, financiran sredstvima, osmišljen je s ciljem razvoja potencijalakroz spajanje znanosti, umjetnosti, jezika i tehnologije.U projektu je sudjelovalotrećih, petih, šestih i sedmih razreda, koji su kroz otvoren program rada i korelacijsko-integracijski pristup razvijali više razine mišljenja, kritičku svijest, maštu i samopouzdanje. Projekt se u svojoj realizaciji snažno oslonio te se provodi pod suvremenimza osnovne i srednje škole, nastao u sklopu CARNET-ovog programa BrAIn (podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju).Tijekom intenzivnog projektnog ciklusa, učenici su pod mentorstvom svojih nastavnicaprošli kroz bogat program koji je uključivao školske radionice, gostujuće predavanje stručnjaka, mentorski rad, mini hackathon te terenske posjete vodećim znanstvenim i javnim institucijama.Kroz seriju od 12 praktičnih radionica na hrvatskom i engleskom jeziku, učenici su naučili da umjetna inteligencija može biti moćan alat za kreativno izražavanje, ako se koristi odgovorno.Školske aktivnosti bile su podijeljene u ključne tematske cjeline - slika, tekst, glazba, hackathon, etički kodeks - unutar kojih su učenici istraživali umjetnu inteligenciju pisanjem i uređivanjem priča, kreativnim pisanjem upita, izradom vlastitih glazbenih i zvučnih zapisa, stvaranjem kompleksnijih multimedijalnih sadržaja kombiniranjem zvuka, teksta i vizualnih alata. Također, kroz vođene diskusije i debate učenici su raspravljali o prednostima i izazovima umjetne inteligencije, kao što su privatnost, autorska prava i ovisnost o tehnologiji. Izravan rezultat ovih rasprava je izrada digitalne knjižnice sa svim pripadajućim materijalima kao i učenički portfolio radova.Kako bi teorijska znanja povezali sa stvarnim iskustvima, „AI Explorers“ su posjetili su vodeće znanstvene i javne institucije u Osijeku:tehnologija učenici su slušali predavanje „Što je AI?“ doc. dr. sc., dok im je doc. dr. sc. Ivana Hartmann Tolić otvorila vrata virtualne stvarnosti (VR). Rad Laboratorija za umjetnu inteligenciju i robotiku praktično su im demonstrirali dr. sc., mag. ing. comp.20. svibnja, 2026. na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, održana je radionica o povijesti i evoluciji AI tehnologija s naglaskom na pozitivne i negativne strane AI-a. Kroz interaktivne sadržaje učenike su vodili izv. prof. dr. sc., asistenticate studentice22. svibnja, 2026. u prostorijama OŠ Višnjevac održan je mini Hackathon. Poseban gost bio je, dizajner iz poznate osječke IT tvrtke, koji je učenicima predstavio proces samostalnog razvoja društvene igre "Arcana Bloom" i pokazao ulogu AI-ja u kreativnoj industriji. Nakon toga, učenici su se okušali u kreiranju likova, zajednički predstavili prezentacije vlastitih multimedijalnih projekata te proveli samovrednovanje naučenog.Početak lipnja 2026. bio je rezerviran za praktičnu robotiku. Učenici su posjetili Zajednicu tehničke kulture (ZTK) grada Osijeka, gdje su podijeljeni u skupine svladavali osnove programiranja mikrokontrolera. Pod stručnim vodstvom, dipl. ing., na Arduino radionici te, mag. educ. phys. et inf., na Micro:bit radionici, osnovnoškolci su na zanimljiv način rješavali kompleksne logičke probleme uz pomoć modernih digitalnih alata.Projekt „AI EXPLORERS“ ostavlja trajan pečat na rad škole. Paralelno s radom s učenicima, četiri učiteljice škole prošle su stručne online tečajeve o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju. Na temelju stečenih znanja i iskustava u projektu kreiran je Školski vodič za primjenu AI alata u nastavi kao i Školski etički kodeks, koji će služiti kao praktični putokaz svim učenicima i učiteljima za odgovorno, sigurno i kritičko korištenje umjetne inteligencije u nastavi. Sve smjernice i praktični savjeti temelje se na relevantnim istraživanjima u području umjetne inteligencije u obrazovanju kao i europskim krovnim dokumentima i okvirima za razvoj kritičke AI pismenosti.22. svibnja, 2026. obilježen je Dan osnovne škole Višnjevac te je tada i prostor škole otvoren je za javnu izložbu učeničkih kreativnih uradaka, priča, ilustracija, audio i video zapisa te chatbotova, namijenjenu roditeljima, partnerima i lokalnoj zajednici. Za širu javnost, cjelokupna kreativna čarolija učenika trajno je dostupna u obliku online izložbe web stranici i društvenim mrežama škole: YouTube kanal, službena Facebook i Instagram stranica Osnovne škole Višnjevac.Ova nastavna godina završila je svečanom dodjelom diploma i portfolija učeničkih radova kao i predstavljanjem dobrih i vrijednih praksi na stručnim aktivima škole te županijskim stručnim vijećima. Učenici i učitelji OŠ Višnjevac ovim su projektom pokazali da nisu samo korisnici tehnologije koja se nameće, već da hrabro, kreativno i etički odgovorno sudjeluju u oblikovanju svoje digitalne budućnosti.