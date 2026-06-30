STEM radionica

od 4 do 10 godina

istraživati, otkrivati i učiti kroz igru i praktičan rad

zanimljive i interaktivne aktivnosti

kreativnost, logičko razmišljanje, suradnju i samostalno rješavanje problema

avanturi znanosti, igre i mašte

Kalendar radionica za srpanj 2026.

Postupak prijave na radionice

Priče iz STEM-a

Uz navedeno, potrebno je priložiti:

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

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