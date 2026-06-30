Portanovi

shopping, popuste i nagrade

srijedu, 1. srpnja

prva ljetna Portastična srijeda

ljetnih sezonskih sniženja

osvježiti garderobu

modne dodatke

uljepšati

pravo mjesto za shopping

dm-u

9 sati

Portanova Summer Passport – svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada

Portanova Summer Passport

ljetnu putovnicu

pet kupnji

10 eura

šest atraktivnih poklon paketa

100 eura

Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield

od 16 do 19 sati

Radne nedjelje za bezbrižne pripreme za godišnji odmor

bez žurbe

nedjelju, 5. i 12. srpnja

[Sponzorirani članak]

Ljeto upočinje uz! Već u, stiže, koja je ovog mjeseca još posebnija jer označava i službeni početakBilo da se pripremate za godišnji odmor, želite, pronaćiilisvoj dom ljetnim detaljima, Portanova je. Gotovo da neće biti trgovine u kojoj vas ne očekuju odlični popusti – bilo kroz sezonska sniženja ili posebne Portastične pogodnosti.Dodatna pogodnost očekuje i sve kupce ukoji će, kao i svake Portastične srijede do kraja godine, svoja vrata otvoriti već uLjeto u Portanovi donosi i novu nagradnu igrukoja traje do 7. kolovoza.Sve što trebate učiniti jest preuzeti svojuna Info pultu, ostvaritiu minimalnoj vrijednosti od, nakon svake kupnje prikupiti žig te ispunjenu putovnicu ubaciti u nagradni kofer.Tijekom šest tjedana Portanova daruje, a svaki uključuje poklon bon u vrijednostijednog od partnera nagradne igre –– uz brojne praktične ljetne poklone poput torbe za plažu, Vitapur ručnika, boce za vodu, ventilatora, torbice za mobitel, jastuka na napuhivanje, silikonskog novčanika, češlja i toaletne torbice.Posebna ljetna atmosfera očekuje vas i svake subote te radne nedjelje, kada će hostese u centru dijeliti prigodne ljetne poklone i putovnice za sudjelovanje u nagradnoj igri.Kako bi svi stigliobaviti ljetni shopping i iskoristiti sezonska sniženja, trgovine u Portanovi bit će otvorene i ovu te sljedećuDetaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!