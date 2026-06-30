Počinju sezonska sniženja u Portanovi!
30.06.2026. 12:13
Ljeto u Portanovi počinje uz shopping, popuste i nagrade! Već u srijedu, 1. srpnja, stiže prva ljetna Portastična srijeda, koja je ovog mjeseca još posebnija jer označava i službeni početak ljetnih sezonskih sniženja.
Bilo da se pripremate za godišnji odmor, želite osvježiti garderobu, pronaći modne dodatke ili uljepšati svoj dom ljetnim detaljima, Portanova je pravo mjesto za shopping. Gotovo da neće biti trgovine u kojoj vas ne očekuju odlični popusti – bilo kroz sezonska sniženja ili posebne Portastične pogodnosti.
Dodatna pogodnost očekuje i sve kupce u dm-u koji će, kao i svake Portastične srijede do kraja godine, svoja vrata otvoriti već u 9 sati.
Portanova Summer Passport – svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada
Ljeto u Portanovi donosi i novu nagradnu igru Portanova Summer Passport koja traje do 7. kolovoza.
Sve što trebate učiniti jest preuzeti svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, ostvariti pet kupnji u minimalnoj vrijednosti od 10 eura, nakon svake kupnje prikupiti žig te ispunjenu putovnicu ubaciti u nagradni kofer.
Tijekom šest tjedana Portanova daruje šest atraktivnih poklon paketa, a svaki uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz brojne praktične ljetne poklone poput torbe za plažu, Vitapur ručnika, boce za vodu, ventilatora, torbice za mobitel, jastuka na napuhivanje, silikonskog novčanika, češlja i toaletne torbice.
Posebna ljetna atmosfera očekuje vas i svake subote te radne nedjelje od 16 do 19 sati, kada će hostese u centru dijeliti prigodne ljetne poklone i putovnice za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Radne nedjelje za bezbrižne pripreme za godišnji odmor
Kako bi svi stigli bez žurbe obaviti ljetni shopping i iskoristiti sezonska sniženja, trgovine u Portanovi bit će otvorene i ovu te sljedeću nedjelju, 5. i 12. srpnja.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!
Bilo da se pripremate za godišnji odmor, želite osvježiti garderobu, pronaći modne dodatke ili uljepšati svoj dom ljetnim detaljima, Portanova je pravo mjesto za shopping. Gotovo da neće biti trgovine u kojoj vas ne očekuju odlični popusti – bilo kroz sezonska sniženja ili posebne Portastične pogodnosti.
Dodatna pogodnost očekuje i sve kupce u dm-u koji će, kao i svake Portastične srijede do kraja godine, svoja vrata otvoriti već u 9 sati.
Portanova Summer Passport – svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada
Ljeto u Portanovi donosi i novu nagradnu igru Portanova Summer Passport koja traje do 7. kolovoza.
Sve što trebate učiniti jest preuzeti svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, ostvariti pet kupnji u minimalnoj vrijednosti od 10 eura, nakon svake kupnje prikupiti žig te ispunjenu putovnicu ubaciti u nagradni kofer.
Tijekom šest tjedana Portanova daruje šest atraktivnih poklon paketa, a svaki uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz brojne praktične ljetne poklone poput torbe za plažu, Vitapur ručnika, boce za vodu, ventilatora, torbice za mobitel, jastuka na napuhivanje, silikonskog novčanika, češlja i toaletne torbice.
Posebna ljetna atmosfera očekuje vas i svake subote te radne nedjelje od 16 do 19 sati, kada će hostese u centru dijeliti prigodne ljetne poklone i putovnice za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Radne nedjelje za bezbrižne pripreme za godišnji odmor
Kako bi svi stigli bez žurbe obaviti ljetni shopping i iskoristiti sezonska sniženja, trgovine u Portanovi bit će otvorene i ovu te sljedeću nedjelju, 5. i 12. srpnja.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)