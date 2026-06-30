Maloprodaja nastavila rasti na godišnjoj razini, ali pala u odnosu na travanj
30.06.2026. 13:05
Realni promet u trgovini na malo u Hrvatskoj u svibnju 2026. godine porastao je za 0,5 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, čime je nastavljen godišnji rast već 38. mjesec zaredom. U prvih pet mjeseci ove godine promet je bio 2,3 posto veći nego u istom lanjskom razdoblju.
U odnosu na travanj, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u svibnju pao je za 2,0 posto. Najveći pad zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima, gdje je promet smanjen za 3,7 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima pao za 3,0 posto. Istodobno, promet motornim gorivima i mazivima na mjesečnoj je razini porastao za 0,4 posto.
Na godišnjoj razini promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima povećan je za 1,9 posto, promet neprehrambenim proizvodima ostao je na prošlogodišnjoj razini, dok je promet motornim gorivima i mazivima pao za 11,8 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U odnosu na travanj, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u svibnju pao je za 2,0 posto. Najveći pad zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima, gdje je promet smanjen za 3,7 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima pao za 3,0 posto. Istodobno, promet motornim gorivima i mazivima na mjesečnoj je razini porastao za 0,4 posto.
Na godišnjoj razini promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima povećan je za 1,9 posto, promet neprehrambenim proizvodima ostao je na prošlogodišnjoj razini, dok je promet motornim gorivima i mazivima pao za 11,8 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)