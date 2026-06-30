trgovini na malo

porastao

0,5 posto

rast

2,3 posto

2,0 posto

Najveći pad

prehrambenim proizvodima

3,7 posto

3,0 posto

porastao za 0,4 posto

1,9 posto

pao za 11,8 posto

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Realni promet uu Hrvatskoj u svibnju 2026. godineje zau odnosu na isti mjesec prošle godine, čime je nastavljen godišnjiveć 38. mjesec zaredom. U prvih pet mjeseci ove godine promet je bioveći nego u istom lanjskom razdoblju.U odnosu na travanj, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u svibnju pao je zazabilježen je u trgovini, gdje je promet smanjen za, dok je promet neprehrambenim proizvodima pao za. Istodobno, promet motornim gorivima i mazivima na mjesečnoj je raziniNa godišnjoj razini promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima povećan je za, promet neprehrambenim proizvodima ostao je na prošlogodišnjoj razini, dok je promet motornim gorivima i mazivima