Neprilagođena brzina uzrokovala sudar tri automobila u Divošu, sedmero ozlijeđenih
30.06.2026. 11:18
Na državnoj cesti 518 u Divošu, jučer oko 13.45 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno sedam osoba.
Očevidom na mjestu događaja utvrđeno je da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom te se kretao državnom cestom 518 u Divošu prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa ispred njegovoga vozila. Tom prilikom je kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo skrenuo u lijevo na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera uslijed čega je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila s kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova. Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno kojom prilikom je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.
34-godišnji vozač i 33-godišnja vozačica su alkotestirani, testovi negativni, dok 19-godišnjeg vozača zbog zadobivenih ozljeda nije bilo moguće alkotestirati.
U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas.
Nakon prometne nesreće sedam osoba je po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade.
- Dvije osobe nalaze se u životnoj opasnosti, izvijestili su iz KBC-a Osijek.
Svim pacijentima pruža se kontinuirana zdravstvena skrb u skladu s njihovim kliničkim stanjem. Tijekom obavljanja očevida državna cesta 518, na dionici od Ivanovca do Ernestinova, bila je zatvorena za sav promet od 14.30 do 16.25 sati, koji se odvijao okolnim cestovnim pravcima.
Po utvrđivanju kvalifikacije zadobivenih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača će zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama biti podnesena odgovarajuća prijava.
Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Očevidom na mjestu događaja utvrđeno je da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom te se kretao državnom cestom 518 u Divošu prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa ispred njegovoga vozila. Tom prilikom je kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo skrenuo u lijevo na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera uslijed čega je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila s kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova. Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno kojom prilikom je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.
34-godišnji vozač i 33-godišnja vozačica su alkotestirani, testovi negativni, dok 19-godišnjeg vozača zbog zadobivenih ozljeda nije bilo moguće alkotestirati.
U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas.
Nakon prometne nesreće sedam osoba je po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade.
- Dvije osobe nalaze se u životnoj opasnosti, izvijestili su iz KBC-a Osijek.
Svim pacijentima pruža se kontinuirana zdravstvena skrb u skladu s njihovim kliničkim stanjem. Tijekom obavljanja očevida državna cesta 518, na dionici od Ivanovca do Ernestinova, bila je zatvorena za sav promet od 14.30 do 16.25 sati, koji se odvijao okolnim cestovnim pravcima.
Po utvrđivanju kvalifikacije zadobivenih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača će zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama biti podnesena odgovarajuća prijava.
Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)