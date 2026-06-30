prometna nesreća

sedam osoba

34-godišnjak

nije prilagodio

izbjegao udar

naglo skrenuo

udario

19-godišnjak

odbačen

33-godišnja vozačica

negativni

zadobivenih ozljeda

nisu koristili sigurnosni pojas

životnoj opasnosti

zatvorena

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na državnoj cesti 518 u Divošu, jučer oko 13.45 sati dogodila seu kojoj je ozlijeđenoOčevidom na mjestu događaja utvrđeno je da jeiz Vukovara upravljao osobnim automobilom te se kretao državnom cestom 518 u Divošu prilikom čega brzinu kretanja vozilagustoći prometa ispred njegovoga vozila. Tom prilikom je kako biu vozilo ispred sebeu lijevo na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera uslijed čega je prednjim dijelom svoga vozilau prednji dio osobnog automobila s kojim je upravljaoiz Ernestinova. Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozačaje u desno kojom prilikom je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljalaiz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.34-godišnji vozač i 33-godišnja vozačica su alkotestirani, testovi, dok 19-godišnjeg vozača zbognije bilo moguće alkotestirati.U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika kojiNakon prometne nesreće sedam osoba je po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade.- Dvije osobe nalaze se u, izvijestili su iz KBC-a Osijek.Svim pacijentima pruža se kontinuirana zdravstvena skrb u skladu s njihovim kliničkim stanjem. Tijekom obavljanja očevida državna cesta 518, na dionici od Ivanovca do Ernestinova, bila jeza sav promet od 14.30 do 16.25 sati, koji se odvijao okolnim cestovnim pravcima.Po utvrđivanju kvalifikacije zadobivenih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača će zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama biti podnesena odgovarajuća prijava.Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.