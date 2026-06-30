Novi zakon donosi veće kazne za prometne prekršaje
30.06.2026. 11:47
Uskoro bi na hrvatskim cestama mogla vrijediti znatno stroža pravila za vozače koji krše prometne propise. Prema prijedlogu izmjena zakona, predviđeno je povećanje kazni za najopasnije prekršaje poput prolaska kroz crveno svjetlo, vožnje u suprotnom smjeru na autocesti, korištenja mobitela tijekom vožnje te upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili droga.
Najveće promjene odnose se na prekoračenje dopuštene brzine. Vozači koji u naselju voze više od 50 kilometara na sat iznad ograničenja mogli bi biti kažnjeni iznosom od 2.000 do 2.700 eura.
Poseban naglasak stavlja se na višestruke prekršitelje. Ako vozač isti ili sličan prekršaj ponovi u roku od tri godine, mogao bi ostati bez vozačke dozvole na šest mjeseci. Svako novo ponavljanje značilo bi oduzimanje dozvole na godinu dana.
Ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je da će jedna od važnijih novosti biti ograničavanje mogućnosti ublažavanja kazni na sudu. Kada policija izda prekršajni nalog, sud više neće moći smanjivati izrečenu novčanu kaznu. Građanima će i dalje ostati mogućnost da kaznu plate u predviđenom roku prije sudskog postupka.
Stručnjaci upozoravaju kako strože kazne same po sebi nisu dovoljne za povećanje sigurnosti u prometu. Naglašavaju da je potrebno ulagati i u sigurniju prometnu infrastrukturu, kvalitetnija vozila, edukaciju vozača, učinkovitije hitne službe te sustavnu analizu prometnih nesreća kako bi se pronašla najbolja rješenja za smanjenje rizika na cestama.
Mnogi vozači smatraju da su upravo visoke novčane kazne najučinkovitiji način za promjenu ponašanja u prometu. Kao primjer navode zemlje poput Njemačke i Austrije, gdje se prometni propisi strogo provode, zbog čega se vozači uglavnom pridržavaju ograničenja brzine.
Uz povećanje kazni za teže prekršaje, predviđeno je i udvostručenje kazne za manje prekoračenje brzine, koja će porasti sa 65 na 130 eura. Istodobno, dio stručnjaka upozorava da su kazne za prikrivanje ili preinaku registarskih oznaka i dalje preniske te da šalju pogrešnu poruku o važnosti poštivanja zakona.
Novi paket izmjena prometnih propisa trebao bi uskoro stupiti na snagu, a cilj mu je povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj najtežih prometnih prekršaja. Vožnja iznad dopuštenih ograničenja tako će za mnoge postati znatno skuplji rizik.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Najveće promjene odnose se na prekoračenje dopuštene brzine. Vozači koji u naselju voze više od 50 kilometara na sat iznad ograničenja mogli bi biti kažnjeni iznosom od 2.000 do 2.700 eura.
Poseban naglasak stavlja se na višestruke prekršitelje. Ako vozač isti ili sličan prekršaj ponovi u roku od tri godine, mogao bi ostati bez vozačke dozvole na šest mjeseci. Svako novo ponavljanje značilo bi oduzimanje dozvole na godinu dana.
Ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je da će jedna od važnijih novosti biti ograničavanje mogućnosti ublažavanja kazni na sudu. Kada policija izda prekršajni nalog, sud više neće moći smanjivati izrečenu novčanu kaznu. Građanima će i dalje ostati mogućnost da kaznu plate u predviđenom roku prije sudskog postupka.
Stručnjaci upozoravaju kako strože kazne same po sebi nisu dovoljne za povećanje sigurnosti u prometu. Naglašavaju da je potrebno ulagati i u sigurniju prometnu infrastrukturu, kvalitetnija vozila, edukaciju vozača, učinkovitije hitne službe te sustavnu analizu prometnih nesreća kako bi se pronašla najbolja rješenja za smanjenje rizika na cestama.
Mnogi vozači smatraju da su upravo visoke novčane kazne najučinkovitiji način za promjenu ponašanja u prometu. Kao primjer navode zemlje poput Njemačke i Austrije, gdje se prometni propisi strogo provode, zbog čega se vozači uglavnom pridržavaju ograničenja brzine.
Uz povećanje kazni za teže prekršaje, predviđeno je i udvostručenje kazne za manje prekoračenje brzine, koja će porasti sa 65 na 130 eura. Istodobno, dio stručnjaka upozorava da su kazne za prikrivanje ili preinaku registarskih oznaka i dalje preniske te da šalju pogrešnu poruku o važnosti poštivanja zakona.
Novi paket izmjena prometnih propisa trebao bi uskoro stupiti na snagu, a cilj mu je povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj najtežih prometnih prekršaja. Vožnja iznad dopuštenih ograničenja tako će za mnoge postati znatno skuplji rizik.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)