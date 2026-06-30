znatno stroža pravila

povećanje kazni

2.000 do 2.700 eura

višestruke prekršitelje

bez vozačke dozvole

Damir Habijan

ograničavanje

blažavanja kazni

neće moći smanjivati

strože kazne

nisu dovoljne

sigurniju prometnu infrastrukturu

visoke novčane kazne

strogo provode

sa 65 na 130 eura

pogrešnu poruku

uskoro

povećati sigurnost

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Uskoro bi na hrvatskim cestama mogla vrijeditiza vozače koji krše prometne propise. Prema prijedlogu izmjena zakona, predviđeno jeza najopasnije prekršaje poput prolaska kroz crveno svjetlo, vožnje u suprotnom smjeru na autocesti, korištenja mobitela tijekom vožnje te upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili droga.Najveće promjene odnose se na prekoračenje dopuštene brzine. Vozači koji u naselju voze više od 50 kilometara na sat iznad ograničenja mogli bi biti kažnjeni iznosom odPoseban naglasak stavlja se na. Ako vozač isti ili sličan prekršaj ponovi u roku od tri godine, mogao bi ostatina šest mjeseci. Svako novo ponavljanje značilo bi oduzimanje dozvole na godinu dana.Ministar pravosuđaistaknuo je da će jedna od važnijih novosti bitimogućnosti una sudu. Kada policija izda prekršajni nalog, sud višeizrečenu novčanu kaznu. Građanima će i dalje ostati mogućnost da kaznu plate u predviđenom roku prije sudskog postupka.Stručnjaci upozoravaju kakosame po sebiza povećanje sigurnosti u prometu. Naglašavaju da je potrebno ulagati i u, kvalitetnija vozila, edukaciju vozača, učinkovitije hitne službe te sustavnu analizu prometnih nesreća kako bi se pronašla najbolja rješenja za smanjenje rizika na cestama.Mnogi vozači smatraju da su upravonajučinkovitiji način za promjenu ponašanja u prometu. Kao primjer navode zemlje poput Njemačke i Austrije, gdje se prometni propisi, zbog čega se vozači uglavnom pridržavaju ograničenja brzine.Uz povećanje kazni za teže prekršaje, predviđeno je i udvostručenje kazne za manje prekoračenje brzine, koja će porasti. Istodobno, dio stručnjaka upozorava da su kazne za prikrivanje ili preinaku registarskih oznaka i dalje preniske te da šaljuo važnosti poštivanja zakona.Novi paket izmjena prometnih propisa trebao bistupiti na snagu, a cilj mu jena cestama i smanjiti broj najtežih prometnih prekršaja. Vožnja iznad dopuštenih ograničenja tako će za mnoge postati znatno skuplji rizik.