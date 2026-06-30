Porezna uprava

Svaki račun se računa!

uzimanje fiskaliziranih računa

ojačati svijest

od 1. srpnja do 31. prosinca 2026.

120.000 eura

10.000 eura

5.000 eura

1.000 eura

mobilne aplikacije mPorezna

ispravne fiskalizirane račune

neispravnih računa

transparentnijem i pravednijem društvu

povećati svijest

Mali čin za tebe – velika korist za društvo

Foto: Osijek031.com/Arhiv

pokrenula je novu nagradnu igru „”, kojom želi potaknuti građane nate dodatnoo važnosti fiskalne odgovornosti i suzbijanja sive ekonomije.Nagradna igra trajegodine, a provodit će se kroz šest mjesečnih kola. Ukupan nagradni fond iznosi. U svakom kolu bit će dodijeljena jedna Visa kartica vrijedna, jedna u vrijednosti odte pet kartica od poGrađani mogu sudjelovati putem, u kojoj prijavljujuskeniranjem QR koda ili unosom podataka. Aplikacija omogućuje i prijavuuz dostavu osnovnih podataka i fotografije računa.Iz Porezne uprave ističu kako cilj kampanje nije samo nagradna igra, već i poticanje građana da svojim svakodnevnim navikama doprinesu. Naglašavaju da račun nije samo potvrda kupnje, nego i dokaz zakonitog poslovanja, zaštita potrošača te doprinos financiranju javnih usluga.Kampanjom se želio važnosti fiskalizacije, educirati građane o njihovoj ulozi u suzbijanju sive ekonomije, potaknuti korištenje digitalnih usluga Porezne uprave te dodatno približiti porezni sustav, osobito mlađim generacijama.Sudjelovanje je jednostavno – potrebno je preuzeti aplikaciju mPorezna, prihvatiti pravila nagradne igre i prijaviti fiskalizirani račun. Kampanja se provodi pod sloganom „”, kojim se želi istaknuti kako svaki evidentirani račun doprinosi prikupljanju poreznih prihoda za financiranje zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i drugih javnih usluga.