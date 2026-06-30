Od 1. srpnja kreće nagradna igra "Svaki račun se računa!"
30.06.2026. 11:00
Porezna uprava pokrenula je novu nagradnu igru „Svaki račun se računa!”, kojom želi potaknuti građane na uzimanje fiskaliziranih računa te dodatno ojačati svijest o važnosti fiskalne odgovornosti i suzbijanja sive ekonomije.
Nagradna igra traje od 1. srpnja do 31. prosinca 2026. godine, a provodit će se kroz šest mjesečnih kola. Ukupan nagradni fond iznosi 120.000 eura. U svakom kolu bit će dodijeljena jedna Visa kartica vrijedna 10.000 eura, jedna u vrijednosti od 5.000 eura te pet kartica od po 1.000 eura.
Građani mogu sudjelovati putem mobilne aplikacije mPorezna, u kojoj prijavljuju ispravne fiskalizirane račune skeniranjem QR koda ili unosom podataka. Aplikacija omogućuje i prijavu neispravnih računa uz dostavu osnovnih podataka i fotografije računa.
Iz Porezne uprave ističu kako cilj kampanje nije samo nagradna igra, već i poticanje građana da svojim svakodnevnim navikama doprinesu transparentnijem i pravednijem društvu. Naglašavaju da račun nije samo potvrda kupnje, nego i dokaz zakonitog poslovanja, zaštita potrošača te doprinos financiranju javnih usluga.
Kampanjom se želi povećati svijest o važnosti fiskalizacije, educirati građane o njihovoj ulozi u suzbijanju sive ekonomije, potaknuti korištenje digitalnih usluga Porezne uprave te dodatno približiti porezni sustav, osobito mlađim generacijama.
Sudjelovanje je jednostavno – potrebno je preuzeti aplikaciju mPorezna, prihvatiti pravila nagradne igre i prijaviti fiskalizirani račun. Kampanja se provodi pod sloganom „Mali čin za tebe – velika korist za društvo”, kojim se želi istaknuti kako svaki evidentirani račun doprinosi prikupljanju poreznih prihoda za financiranje zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i drugih javnih usluga.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Nagradna igra traje od 1. srpnja do 31. prosinca 2026. godine, a provodit će se kroz šest mjesečnih kola. Ukupan nagradni fond iznosi 120.000 eura. U svakom kolu bit će dodijeljena jedna Visa kartica vrijedna 10.000 eura, jedna u vrijednosti od 5.000 eura te pet kartica od po 1.000 eura.
Građani mogu sudjelovati putem mobilne aplikacije mPorezna, u kojoj prijavljuju ispravne fiskalizirane račune skeniranjem QR koda ili unosom podataka. Aplikacija omogućuje i prijavu neispravnih računa uz dostavu osnovnih podataka i fotografije računa.
Iz Porezne uprave ističu kako cilj kampanje nije samo nagradna igra, već i poticanje građana da svojim svakodnevnim navikama doprinesu transparentnijem i pravednijem društvu. Naglašavaju da račun nije samo potvrda kupnje, nego i dokaz zakonitog poslovanja, zaštita potrošača te doprinos financiranju javnih usluga.
Kampanjom se želi povećati svijest o važnosti fiskalizacije, educirati građane o njihovoj ulozi u suzbijanju sive ekonomije, potaknuti korištenje digitalnih usluga Porezne uprave te dodatno približiti porezni sustav, osobito mlađim generacijama.
Sudjelovanje je jednostavno – potrebno je preuzeti aplikaciju mPorezna, prihvatiti pravila nagradne igre i prijaviti fiskalizirani račun. Kampanja se provodi pod sloganom „Mali čin za tebe – velika korist za društvo”, kojim se želi istaknuti kako svaki evidentirani račun doprinosi prikupljanju poreznih prihoda za financiranje zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i drugih javnih usluga.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)