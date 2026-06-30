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Tvrtka Apta Medica Internacional d.o.o., nositelj odobrenja za lijekove Teikoplanin AptaPharma, privremeno je obustavila isporuku dviju serija ovog antibiotika na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Riječ je o seriji 001A01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 200 mg te seriji E003B01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 400 mg, oba u obliku praška i otapala za otopinu za injekciju ili infuziju. Obustava se provodi do razine ljekarni.

Kako navodi HALMED, odluka je donesena nakon prijave sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka. Postojeće zalihe spornih serija ostaju na tržištu, ali se više ne smiju isporučivati.

Iz HALMED-a ističu da je u Hrvatskoj dostupan drugi lijek s istom djelatnom tvari i istim farmaceutskim oblikom, pa se ne očekuje prekid liječenja. Pacijentima koji imaju pitanja o svojoj terapiji preporučuje se da se obrate liječniku ili ljekarniku.

Privremena obustava ostat će na snazi do završetka istrage proizvođača i zaprimanja njezinih rezultata, nakon čega će javnost biti pravodobno obaviještena o daljnjim koracima.

HALMED ujedno podsjeća zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se o nastavku terapije posavjetuju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)