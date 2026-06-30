Privremena obustava isporuke dviju serija lijeka Teikoplanin AptaPharma
30.06.2026. 10:17
Tvrtka Apta Medica Internacional d.o.o., nositelj odobrenja za lijekove Teikoplanin AptaPharma, privremeno je obustavila isporuku dviju serija ovog antibiotika na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
Riječ je o seriji 001A01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 200 mg te seriji E003B01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 400 mg, oba u obliku praška i otapala za otopinu za injekciju ili infuziju. Obustava se provodi do razine ljekarni.
Kako navodi HALMED, odluka je donesena nakon prijave sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka. Postojeće zalihe spornih serija ostaju na tržištu, ali se više ne smiju isporučivati.
Iz HALMED-a ističu da je u Hrvatskoj dostupan drugi lijek s istom djelatnom tvari i istim farmaceutskim oblikom, pa se ne očekuje prekid liječenja. Pacijentima koji imaju pitanja o svojoj terapiji preporučuje se da se obrate liječniku ili ljekarniku.
Privremena obustava ostat će na snazi do završetka istrage proizvođača i zaprimanja njezinih rezultata, nakon čega će javnost biti pravodobno obaviještena o daljnjim koracima.
HALMED ujedno podsjeća zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se o nastavku terapije posavjetuju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Riječ je o seriji 001A01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 200 mg te seriji E003B01K lijeka Teikoplanin AptaPharma 400 mg, oba u obliku praška i otapala za otopinu za injekciju ili infuziju. Obustava se provodi do razine ljekarni.
Kako navodi HALMED, odluka je donesena nakon prijave sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka. Postojeće zalihe spornih serija ostaju na tržištu, ali se više ne smiju isporučivati.
Iz HALMED-a ističu da je u Hrvatskoj dostupan drugi lijek s istom djelatnom tvari i istim farmaceutskim oblikom, pa se ne očekuje prekid liječenja. Pacijentima koji imaju pitanja o svojoj terapiji preporučuje se da se obrate liječniku ili ljekarniku.
Privremena obustava ostat će na snazi do završetka istrage proizvođača i zaprimanja njezinih rezultata, nakon čega će javnost biti pravodobno obaviještena o daljnjim koracima.
HALMED ujedno podsjeća zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se o nastavku terapije posavjetuju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)