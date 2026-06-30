Apta Medica Internacional

Teikoplanin AptaPharma

obustavila isporuku

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

001A01K

E003B01K

praška i otapala

neispravnost

drugi lijek

Privremena obustava

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Tvrtkad.o.o., nositelj odobrenja za lijekove, privremeno jedviju serija ovog antibiotika na zahtjev(HALMED).Riječ je o serijilijeka Teikoplanin AptaPharma 200 mg te serijilijeka Teikoplanin AptaPharma 400 mg, oba u oblikuza otopinu za injekciju ili infuziju. Obustava se provodi do razine ljekarni.Kako navodi HALMED, odluka je donesena nakon prijave sumnje uu kakvoći lijeka. Postojeće zalihe spornih serija ostaju na tržištu, ali se više ne smiju isporučivati.Iz HALMED-a ističu da je u Hrvatskoj dostupans istom djelatnom tvari i istim farmaceutskim oblikom, pa se ne očekuje prekid liječenja. Pacijentima koji imaju pitanja o svojoj terapiji preporučuje se da se obrate liječniku ili ljekarniku.ostat će na snazi do završetka istrage proizvođača i zaprimanja njezinih rezultata, nakon čega će javnost biti pravodobno obaviještena o daljnjim koracima.HALMED ujedno podsjeća zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se o nastavku terapije posavjetuju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.