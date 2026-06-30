Pedeset najboljih osječkih maturanata nagrađeno vrijednosnicama za vozački ispit
30.06.2026. 9:36
Pedeset najuspješnijih osječkih maturantica i maturanata primilo je u ponedjeljak vrijednosnice Grada Osijeka za polaganje vozačkog ispita u vrijednosti od 1.400 eura, a za provedbu projekta, koji Grad provodi petu godinu zaredom, u ovogodišnjem je proračunu osigurano 70.000 eura.
Vrijednosnice, koje se mogu iskoristiti u bilo kojoj osječkoj autoškoli, uručio je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, istaknuvši kako Grad projektom nagrađuje izvrsnost te želi pokazati da se trud, rad i zalaganje učenika tijekom srednjoškolskog obrazovanja prepoznaju i cijene.
“Prije svega želim čestitati našim najboljim maturanticama i maturantima koji su svojim trudom, radom, zalaganjem, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te uzornim ponašanjem tijekom srednjoškolskog obrazovanja zaslužili ovu vrijednosnicu”, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako vrijednosnice predstavljaju konkretnu pomoć mladima i njihovim obiteljima.
“Vozačka dozvola danas je često važan preduvjet na tržištu rada, stoga vjerujem da će ova potpora pomoći maturanticama i maturantima, a ujedno rasteretiti kućne budžete njihovih roditelja”, rekao je.
Govoreći o ulaganjima u obrazovanje, Vulin je podsjetio kako se Grad Osijek nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u području školstva, vrijednom više od 60 milijuna eura. U tijeku je dogradnja 14 osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave te izgradnja nove osnovne škole u Retfali, a ishođena je i građevinska dozvola za izgradnju središnje kuhinje kapaciteta 15.000 obroka, koja će osigurati ujednačenu i zdravu prehranu za učenike osječkih osnovnih škola. Grad već nekoliko godina financira radne bilježnice i sav školski materijal za osnovnoškolce.
“Nakon velikog ciklusa ulaganja u dječje vrtiće, nastavljamo ulagati u obrazovanje. Ovo je mandat školstva. Svim maturanticama i maturantima želim dugo i toplo ljeto, uspješno polaganje vozačkog ispita te puno uspjeha na njihovu daljnjem životnom i profesionalnom putu”, poručio je Vulin.
U ime nagrađenih obratila se maturantica II. gimnazije Osijek Tea Kosanović, koja je tijekom sve četiri godine školovanja ostvarila prosjek ocjena 5,0.
“Ova vrijednosnica za mene znači mnogo. Osim što predstavlja značajnu financijsku pomoć, omogućit će mi veću samostalnost i olakšati razdoblje između završetka srednje škole i početka studija. Bez ove potpore sada ne bih imala priliku polagati vozački ispit”, rekla je Kosanović.
Foto: Osijek.hr
Vrijednosnice, koje se mogu iskoristiti u bilo kojoj osječkoj autoškoli, uručio je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, istaknuvši kako Grad projektom nagrađuje izvrsnost te želi pokazati da se trud, rad i zalaganje učenika tijekom srednjoškolskog obrazovanja prepoznaju i cijene.
“Prije svega želim čestitati našim najboljim maturanticama i maturantima koji su svojim trudom, radom, zalaganjem, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te uzornim ponašanjem tijekom srednjoškolskog obrazovanja zaslužili ovu vrijednosnicu”, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako vrijednosnice predstavljaju konkretnu pomoć mladima i njihovim obiteljima.
“Vozačka dozvola danas je često važan preduvjet na tržištu rada, stoga vjerujem da će ova potpora pomoći maturanticama i maturantima, a ujedno rasteretiti kućne budžete njihovih roditelja”, rekao je.
Govoreći o ulaganjima u obrazovanje, Vulin je podsjetio kako se Grad Osijek nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u području školstva, vrijednom više od 60 milijuna eura. U tijeku je dogradnja 14 osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave te izgradnja nove osnovne škole u Retfali, a ishođena je i građevinska dozvola za izgradnju središnje kuhinje kapaciteta 15.000 obroka, koja će osigurati ujednačenu i zdravu prehranu za učenike osječkih osnovnih škola. Grad već nekoliko godina financira radne bilježnice i sav školski materijal za osnovnoškolce.
“Nakon velikog ciklusa ulaganja u dječje vrtiće, nastavljamo ulagati u obrazovanje. Ovo je mandat školstva. Svim maturanticama i maturantima želim dugo i toplo ljeto, uspješno polaganje vozačkog ispita te puno uspjeha na njihovu daljnjem životnom i profesionalnom putu”, poručio je Vulin.
U ime nagrađenih obratila se maturantica II. gimnazije Osijek Tea Kosanović, koja je tijekom sve četiri godine školovanja ostvarila prosjek ocjena 5,0.
“Ova vrijednosnica za mene znači mnogo. Osim što predstavlja značajnu financijsku pomoć, omogućit će mi veću samostalnost i olakšati razdoblje između završetka srednje škole i početka studija. Bez ove potpore sada ne bih imala priliku polagati vozački ispit”, rekla je Kosanović.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)