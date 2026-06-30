Pedeset najuspješnijih

vrijednosnice Grada Osijeka za polaganje vozačkog ispita

1.400 eura

70.000 eura

Dragan Vulin

nagrađuje izvrsnost

Prije svega želim čestitati našim najboljim maturanticama i maturantima koji su svojim trudom, radom, zalaganjem, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te uzornim ponašanjem tijekom srednjoškolskog obrazovanja zaslužili ovu vrijednosnicu

Vozačka dozvola danas je često važan preduvjet na tržištu rada, stoga vjerujem da će ova potpora pomoći maturanticama i maturantima, a ujedno rasteretiti kućne budžete njihovih roditelja

najvećem investicijskom ciklusu

60 milijuna eura

dogradnja

izgradnja

izgradnju središnje kuhinje

Nakon velikog ciklusa ulaganja u dječje vrtiće, nastavljamo ulagati u obrazovanje. Ovo je mandat školstva. Svim maturanticama i maturantima želim dugo i toplo ljeto, uspješno polaganje vozačkog ispita te puno uspjeha na njihovu daljnjem životnom i profesionalnom putu

Tea Kosanović

Ova vrijednosnica za mene znači mnogo. Osim što predstavlja značajnu financijsku pomoć, omogućit će mi veću samostalnost i olakšati razdoblje između završetka srednje škole i početka studija. Bez ove potpore sada ne bih imala priliku polagati vozački ispit

Foto: Osijek.hr

osječkih maturantica i maturanata primilo je u ponedjeljaku vrijednosti od, a za provedbu projekta, koji Grad provodi petu godinu zaredom, u ovogodišnjem je proračunu osiguranoVrijednosnice, koje se mogu iskoristiti u bilo kojoj osječkoj autoškoli, uručio je zamjenik gradonačelnika, istaknuvši kako Grad projektomte želi pokazati da se trud, rad i zalaganje učenika tijekom srednjoškolskog obrazovanja prepoznaju i cijene.”, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Dodao je kako vrijednosnice predstavljaju konkretnu pomoć mladima i njihovim obiteljima.”, rekao je.Govoreći o ulaganjima u obrazovanje, Vulin je podsjetio kako se Grad Osijek nalazi uu području školstva, vrijednom više od. U tijeku je14 osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave tenove osnovne škole u Retfali, a ishođena je i građevinska dozvola zakapaciteta 15.000 obroka, koja će osigurati ujednačenu i zdravu prehranu za učenike osječkih osnovnih škola. Grad već nekoliko godina financira radne bilježnice i sav školski materijal za osnovnoškolce.”, poručio je Vulin.U ime nagrađenih obratila se maturantica II. gimnazije Osijek, koja je tijekom sve četiri godine školovanja ostvarila prosjek ocjena 5,0.”, rekla je Kosanović.