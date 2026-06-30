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Vijesti::Communis
Tijekom proteklog vikenda nepoznati počinitelj oštetio je ulazna vrata crkve sv. Petra i Pavla u Topolju, razbivši ih i pričinivši materijalnu štetu na jednom od najvrjednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj.

Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju barokna je zavjetna crkva nadvojvode Eugena Savojskog, ujedno najstarija sačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti.

Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija obavila je očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja.

Unatoč ovom činu vandalizma, oštećena vrata bit će obnovljena volonterskim radom kako bi crkva što prije bila vraćena u prvobitno stanje.

Oštetiti ovakav spomenik nije samo napad na imovinu, već i na zajedničku kulturnu i povijesnu baštinu koju smo dužni čuvati za buduće naraštaje.

Iz TZ Draž pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen i odgovarao za počinjenu štetu.


Foto: TZ Draž


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)