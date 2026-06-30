oštetio

ulazna vrata

sv. Petra i Pavla u Topolju

najvrjednijih spomenika kulturne baštine

Eugena Savojskog

najstarija

obnovljena

zajedničku kulturnu i povijesnu baštinu

Foto: TZ Draž

Tijekom proteklog vikenda nepoznati počiniteljjecrkve, razbivši ih i pričinivši materijalnu štetu na jednom odu Hrvatskoj.Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju barokna je zavjetna crkva nadvojvode, ujednosačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti.Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija obavila je očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja.Unatoč ovom činu vandalizma, oštećena vrata bit ćevolonterskim radom kako bi crkva što prije bila vraćena u prvobitno stanje.Oštetiti ovakav spomenik nije samo napad na imovinu, već i nakoju smo dužni čuvati za buduće naraštaje.Iz TZ Draž pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen i odgovarao za počinjenu štetu.