Vandalizam nad baštinom: Oštećena povijesna crkva u Topolju
30.06.2026. 8:49
Tijekom proteklog vikenda nepoznati počinitelj oštetio je ulazna vrata crkve sv. Petra i Pavla u Topolju, razbivši ih i pričinivši materijalnu štetu na jednom od najvrjednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj.
Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju barokna je zavjetna crkva nadvojvode Eugena Savojskog, ujedno najstarija sačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti.
Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija obavila je očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja.
Unatoč ovom činu vandalizma, oštećena vrata bit će obnovljena volonterskim radom kako bi crkva što prije bila vraćena u prvobitno stanje.
Oštetiti ovakav spomenik nije samo napad na imovinu, već i na zajedničku kulturnu i povijesnu baštinu koju smo dužni čuvati za buduće naraštaje.
Iz TZ Draž pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen i odgovarao za počinjenu štetu.
Foto: TZ Draž
Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju barokna je zavjetna crkva nadvojvode Eugena Savojskog, ujedno najstarija sačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti.
Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija obavila je očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja.
Unatoč ovom činu vandalizma, oštećena vrata bit će obnovljena volonterskim radom kako bi crkva što prije bila vraćena u prvobitno stanje.
Oštetiti ovakav spomenik nije samo napad na imovinu, već i na zajedničku kulturnu i povijesnu baštinu koju smo dužni čuvati za buduće naraštaje.
Iz TZ Draž pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih dostave policiji kako bi počinitelj bio pronađen i odgovarao za počinjenu štetu.
Foto: TZ Draž
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)