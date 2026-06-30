Nove cijene goriva od danas: Benzin i dizel po 1,54 eura
30.06.2026. 8:14
Na jučer održanoj sjednici Vlade donesena su dva prijedloga akta kojim Vlada nastavlja regulacijom cijena štititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.
Što znači da od danas vozače na benzinskim postajama očekuju nove cijene goriva.
Iduća dva tjedna će biti ove cijene:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Što znači da od danas vozače na benzinskim postajama očekuju nove cijene goriva.
Iduća dva tjedna će biti ove cijene:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)