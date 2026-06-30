Vlade

dva prijedloga akta

regulacijom cijena

nove cijene goriva

Iduća dva tjedna će biti ove cijene:

1,54 EUR/l

1,54 EUR/l

0,96 EUR/l

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na jučer održanoj sjednicidonesena sukojim Vlada nastavljaštititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.Što znači da od danas vozače na benzinskim postajama očekujuza benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)