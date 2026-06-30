Servisne informacije [30. lipnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
30.06.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 37°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Ernestinovo
od 7:30 do 9:00 sati - Vladimira Nazora 176-236, 171-225 nep
Briješće
od 7:15 do 12:00 sati - Duga ulica 64-96
Dalj, Dalj planina, Erdut, Erdut planina
od 6:30 do 13:30 sati -
Dalj: Bele Bartoka 2-108, 3-161, Busija 17, Janoša Totha 8, 12, 18-20 par, 46, 66, 86, 100, 104, 216, 7, 31, 35-37 nep, 43, 47, 59, 69, 75-77 nep, 99-101 nep, 103/a, 107, 145, Kraljevo brdo 10, Rudina busija 2-4 par, 8-12 par, 26, 36, 40, 46-50 par,54,54/a, 58, 64/a, 70-72 par, 3, 15, 21/a, 37, 37/b, 39/a, 45, 45/a, 47-49 nep, 63, 67-69 nep, Rudina dolovi 4, 10-12 par, 12/a, 14-18 par, 22/a, 24, 28, 38-40 par, 58, 64-66 par, 76, 90, 112, 128-130 par, 144, 11-13 nep, 17-21 nep, 21/a, 23, 29-31 nep,53,59, 75, 101, 117, Rudina gradac 4, 3-5 nep, 9, Rudina korovljev čot 16-18 par, 30, 36, 15, 23, 33, Rudina kraljevo brdo 4, 14, 24, 28, 40-42 par, 54, 29, 55-57 nep, 97, 157, Rudina ljubojev čot 26, 30, 32/a, 34, 38-40 par, 52, 244, 1-3 nep, 9-11 nep,19,23, Rudina mala straža 18, 22, 3, 17, 27, Rudina pejakov čot 4, 10, 22-24 par, 34, 11, 17, 21, 25, 31, 31/b, 37, Rudina sadovi 4-6 par, 10, 20-24 par, 36, 44/a, 44/c, 46, 50, 64, 80/a, 84, 88, 92, 200, 1, 5, 9, 13-17 nep, 21, 29-33 nep, 39-47 nep,47/a,49, 57, 67, 87
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 07:30 do 10:30 sati - Belomanastirska ulica (kbr. 1-27/2-22), Požeška ulica (kbr. 15-45/2-30a)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- HNK u Osijeku: Opereta "Grofica Marica"
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Ljetno radno vrijeme [2026.]
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 37°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Ernestinovo
od 7:30 do 9:00 sati - Vladimira Nazora 176-236, 171-225 nep
Briješće
od 7:15 do 12:00 sati - Duga ulica 64-96
Dalj, Dalj planina, Erdut, Erdut planina
od 6:30 do 13:30 sati -
Dalj: Bele Bartoka 2-108, 3-161, Busija 17, Janoša Totha 8, 12, 18-20 par, 46, 66, 86, 100, 104, 216, 7, 31, 35-37 nep, 43, 47, 59, 69, 75-77 nep, 99-101 nep, 103/a, 107, 145, Kraljevo brdo 10, Rudina busija 2-4 par, 8-12 par, 26, 36, 40, 46-50 par,54,54/a, 58, 64/a, 70-72 par, 3, 15, 21/a, 37, 37/b, 39/a, 45, 45/a, 47-49 nep, 63, 67-69 nep, Rudina dolovi 4, 10-12 par, 12/a, 14-18 par, 22/a, 24, 28, 38-40 par, 58, 64-66 par, 76, 90, 112, 128-130 par, 144, 11-13 nep, 17-21 nep, 21/a, 23, 29-31 nep,53,59, 75, 101, 117, Rudina gradac 4, 3-5 nep, 9, Rudina korovljev čot 16-18 par, 30, 36, 15, 23, 33, Rudina kraljevo brdo 4, 14, 24, 28, 40-42 par, 54, 29, 55-57 nep, 97, 157, Rudina ljubojev čot 26, 30, 32/a, 34, 38-40 par, 52, 244, 1-3 nep, 9-11 nep,19,23, Rudina mala straža 18, 22, 3, 17, 27, Rudina pejakov čot 4, 10, 22-24 par, 34, 11, 17, 21, 25, 31, 31/b, 37, Rudina sadovi 4-6 par, 10, 20-24 par, 36, 44/a, 44/c, 46, 50, 64, 80/a, 84, 88, 92, 200, 1, 5, 9, 13-17 nep, 21, 29-33 nep, 39-47 nep,47/a,49, 57, 67, 87
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 07:30 do 10:30 sati - Belomanastirska ulica (kbr. 1-27/2-22), Požeška ulica (kbr. 15-45/2-30a)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- HNK u Osijeku: Opereta "Grofica Marica"
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Ljetno radno vrijeme [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)