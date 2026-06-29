Osijek se prisjetio svojih heroja: Obilježen Dan branitelja i 35 godina 106. brigade
29.06.2026. 16:52
U Osijeku je jučer svečano obilježen Dan osječkih branitelja, Dan 106. brigade ZNG-a RH i Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Svečani program započeo je na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi gdje su se okupili branitelji i građani, nakon čega je uslijedio mimohod do Kapelice Kraljice Mira gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule i umrle hrvatske branitelje i civile. U mimohodu su sudjelovali osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, izaslanstva Hrvatske vojske i policije, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata i mnogi drugi.
- Prije 35 godina počela je velikosrpska agresija na naš Osijek i Slavoniju, a ratna razaranja i velika neizvjesnost naveli su naše hrabre hrvatske braniteljice i branitelje da stanu u obranu svojih obitelji, domova, svog Osijeka i Slavonije. Zahvaljujući njima Osijek je ostao nepokoreni grad i mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. Dugujemo im veliko poštovanje i veliki pijetet prema svim žrtvama koje su pale za Republiku Hrvatsku – naglasila je županica Tramišak.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako je uloga 106. brigade, osječkih branitelja i dragovoljaca u Domovinskom ratu nemjerljiva. - Uspjeli su, unatoč žrtvama, obraniti istočno bojište, zaustaviti prodor neprijatelja prema zapadu Hrvatske. Posao je završen 1995. godine Bljeskom i Olujom te mirnom reintegracijom. Hvala svima koji su dali život za slobodu i neovisnost hrvatske domovine i hvala svima koji su danas ovdje – istaknuo je Anušić, čestitajući svima 35. obljetnicu osječkih branitelja i dragovoljaca Osječko-baranjske županije.
Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je kako se danas prisjećamo poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila koji su dali najviše što su mogli dati – svoje živote kako bi Osijek danas bio nepokoreni grad i da bismo danas živjeli u našoj domovini Hrvatskoj.
U prijepodnevnim satima održana je svečana akademija povodom 35. obljetnice osnutka 106. brigade ZNG-a Republike Hrvatske. Na proslavi održanoj u Kulturnom centru Osijek odana je počast svim pripadnicima legendarne 106. brigade koji su svojim domoljubljem, hrabrošću i žrtvom dali nemjerljiv doprinos obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.
Foto: OBŽ
- Prije 35 godina počela je velikosrpska agresija na naš Osijek i Slavoniju, a ratna razaranja i velika neizvjesnost naveli su naše hrabre hrvatske braniteljice i branitelje da stanu u obranu svojih obitelji, domova, svog Osijeka i Slavonije. Zahvaljujući njima Osijek je ostao nepokoreni grad i mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. Dugujemo im veliko poštovanje i veliki pijetet prema svim žrtvama koje su pale za Republiku Hrvatsku – naglasila je županica Tramišak.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako je uloga 106. brigade, osječkih branitelja i dragovoljaca u Domovinskom ratu nemjerljiva. - Uspjeli su, unatoč žrtvama, obraniti istočno bojište, zaustaviti prodor neprijatelja prema zapadu Hrvatske. Posao je završen 1995. godine Bljeskom i Olujom te mirnom reintegracijom. Hvala svima koji su dali život za slobodu i neovisnost hrvatske domovine i hvala svima koji su danas ovdje – istaknuo je Anušić, čestitajući svima 35. obljetnicu osječkih branitelja i dragovoljaca Osječko-baranjske županije.
Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je kako se danas prisjećamo poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila koji su dali najviše što su mogli dati – svoje živote kako bi Osijek danas bio nepokoreni grad i da bismo danas živjeli u našoj domovini Hrvatskoj.
U prijepodnevnim satima održana je svečana akademija povodom 35. obljetnice osnutka 106. brigade ZNG-a Republike Hrvatske. Na proslavi održanoj u Kulturnom centru Osijek odana je počast svim pripadnicima legendarne 106. brigade koji su svojim domoljubljem, hrabrošću i žrtvom dali nemjerljiv doprinos obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)