Dan osječkih branitelja, Dan 106. brigade ZNG-a RH i Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije

mimohod

poginule i umrle

Nataša Tramišak

Ivan Anušić

Ivan Radić

Prije 35 godina počela je velikosrpska agresija na naš Osijek i Slavoniju, a ratna razaranja i velika neizvjesnost naveli su naše hrabre hrvatske braniteljice i branitelje da stanu u obranu svojih obitelji, domova, svog Osijeka i Slavonije. Zahvaljujući njima Osijek je ostao nepokoreni grad i mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. Dugujemo im veliko poštovanje i veliki pijetet prema svim žrtvama koje su pale za Republiku Hrvatsku

Ivan Anušić

Uspjeli su, unatoč žrtvama, obraniti istočno bojište, zaustaviti prodor neprijatelja prema zapadu Hrvatske. Posao je završen 1995. godine Bljeskom i Olujom te mirnom reintegracijom. Hvala svima koji su dali život za slobodu i neovisnost hrvatske domovine i hvala svima koji su danas ovdje

poginulih i nestalih

35. obljetnice osnutka 106. brigade ZNG-a Republike Hrvatske

Foto: OBŽ

U Osijeku je jučer svečano obilježen. Svečani program započeo je na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi gdje su se okupili branitelji i građani, nakon čega je uslijediodo Kapelice Kraljice Mira gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće zahrvatske branitelje i civile. U mimohodu su sudjelovali osječko-baranjska županica, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane, gradonačelnik Osijeka, izaslanstva Hrvatske vojske i policije, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata i mnogi drugi.– naglasila je županica Tramišak.Potpredsjednik Vlade i ministar obranerekao je kako je uloga 106. brigade, osječkih branitelja i dragovoljaca u Domovinskom ratu nemjerljiva. -– istaknuo je Anušić, čestitajući svima 35. obljetnicu osječkih branitelja i dragovoljaca Osječko-baranjske županije.Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je kako se danas prisjećamohrvatskih branitelja i civila koji su dali najviše što su mogli dati – svoje živote kako bi Osijek danas bio nepokoreni grad i da bismo danas živjeli u našoj domovini Hrvatskoj.U prijepodnevnim satima održana je svečana akademija povodom. Na proslavi održanoj u Kulturnom centru Osijek odana je počast svim pripadnicima legendarne 106. brigade koji su svojim domoljubljem, hrabrošću i žrtvom dali nemjerljiv doprinos obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata.