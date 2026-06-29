Nove cijene od sutra iznosit će:

1,54 EUR/l

1,54 EUR/l

0,96 EUR/l

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesena dva prijedloga akta kojim Vlada nastavlja regulacijom cijena štititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)