Vlada snizila cijene goriva: Benzin jeftiniji tri, dizel pet centi po litri
29.06.2026. 12:40
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesena dva prijedloga akta kojim Vlada nastavlja regulacijom cijena štititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.
Nove cijene od sutra iznosit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Nove cijene od sutra iznosit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)