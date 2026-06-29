Rekorder vikenda: U Bilju vozio s 3,18 promila alkohola
29.06.2026. 11:53
Na području Policijske uprave osječko-baranjske tijekom vikenda policijski službenici su evidentirali 31 vozača (21 osobnog automobila, osam bicikla, jedan motocikla te jedan električnog romobila) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Upravljao osobnim automobilom s 3,18 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u Bilju u nedjelju u 2.12 sati, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 44-godišnjak, koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3.18 promila alkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.
Zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a nakon pravomoćnosti biti će mu pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Upravljao osobnim automobilom s 3,18 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u Bilju u nedjelju u 2.12 sati, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 44-godišnjak, koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3.18 promila alkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.
Zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a nakon pravomoćnosti biti će mu pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)