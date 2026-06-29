Policijske uprave osječko-baranjske

31 vozača

Upravljao osobnim automobilom s 3,18 promila alkohola u organizmu

44-godišnjak

3.18 promila

1.320 eura

zabrane

šest negativnih

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na područjutijekom vikenda policijski službenici su evidentirali(21 osobnog automobila, osam bicikla, jedan motocikla te jedan električnog romobila) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u Bilju u nedjelju u 2.12 sati, kada je u nadzoru prometa zaustavljen, koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu salkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.Zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a nakon pravomoćnosti biti će mu pripisano iprekršajnih bodova.