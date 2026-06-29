75-godišnjaka

Belog Manastira

lažnim prikazivanjem

novčanice

neispravne

dvije nepoznate muške osobe

3.500 eura

Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:

Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nepoznata osoba je 25. lipnja nazvalas šireg područjate ga tijekom razgovoračinjenica dovela u zabludu da su svekoje posjeduje kod kućeUbrzo nakon razgovora na kućni prag došle su mukojima je 75-godišnjak predao novac i zlato, čime je 75-godišnjaku pričinjena ukupna materijalna šteta u iznosu od oko, izvijestili su iz policije.Policija traga za nepoznatim počiniteljima.- Ne puštajte u dom nepoznate osobe(došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)- Na vrata vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima(pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja(sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona(dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?), kažu iz policije.