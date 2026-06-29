Lažno upozorenje o neispravnim novčanicama: Umirovljenik ostao bez ušteđevine i zlata
29.06.2026. 11:28
Nepoznata osoba je 25. lipnja nazvala 75-godišnjaka s šireg područja Belog Manastira te ga tijekom razgovora lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.
Ubrzo nakon razgovora na kućni prag došle su mu dvije nepoznate muške osobe kojima je 75-godišnjak predao novac i zlato, čime je 75-godišnjaku pričinjena ukupna materijalna šteta u iznosu od oko 3.500 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljima.
Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
- Ne puštajte u dom nepoznate osobe
(došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)
- Na vrata vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima
(pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)
- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja
(sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)
- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona
(dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)
Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost, kažu iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Ubrzo nakon razgovora na kućni prag došle su mu dvije nepoznate muške osobe kojima je 75-godišnjak predao novac i zlato, čime je 75-godišnjaku pričinjena ukupna materijalna šteta u iznosu od oko 3.500 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljima.
Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
- Ne puštajte u dom nepoznate osobe
(došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)
- Na vrata vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima
(pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)
- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja
(sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)
- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona
(dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)
Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost, kažu iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)