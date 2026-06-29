prometna nesreća

maloljetnik

električnim romobilom

Šetališta kardinala Franje Šepera

nije prilagodio

podnu zaštitu

nije koristio zaštitnu kacigu

teško ozlijeđen

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U Osijeku se u subotu u 22.15 sati dogodilana način da jeupravljaote se kretao biciklističkom stazomprilikom čegabrzinu romobila osobinama i stanju ceste i noćnim uvjetima uslijed čega je udario uza kabele te s romobila pao na biciklističku stazu, izvijestili su iz policije.U prometnoj nesreći maloljetnikLiječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek gdje je utvrđeno da jete je zadržan na liječenju.Zbog izazivanja prometne nesreće, neprilagođene brzine i ne korištenja zaštitne kacige protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu.