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U Osijeku se u subotu u 22.15 sati dogodila prometna nesreća na način da je maloljetnik upravljao električnim romobilom te se kretao biciklističkom stazom Šetališta kardinala Franje Šepera prilikom čega nije prilagodio brzinu romobila osobinama i stanju ceste i noćnim uvjetima uslijed čega je udario u podnu zaštitu za kabele te s romobila pao na biciklističku stazu, izvijestili su iz policije.

U prometnoj nesreći maloljetnik nije koristio zaštitnu kacigu.

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, neprilagođene brzine i ne korištenja zaštitne kacige protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)