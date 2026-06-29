Maloljetnik romobilom udario u prepreku i završio u bolnici
29.06.2026. 10:30
U Osijeku se u subotu u 22.15 sati dogodila prometna nesreća na način da je maloljetnik upravljao električnim romobilom te se kretao biciklističkom stazom Šetališta kardinala Franje Šepera prilikom čega nije prilagodio brzinu romobila osobinama i stanju ceste i noćnim uvjetima uslijed čega je udario u podnu zaštitu za kabele te s romobila pao na biciklističku stazu, izvijestili su iz policije.
U prometnoj nesreći maloljetnik nije koristio zaštitnu kacigu.
Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju.
Zbog izazivanja prometne nesreće, neprilagođene brzine i ne korištenja zaštitne kacige protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
U prometnoj nesreći maloljetnik nije koristio zaštitnu kacigu.
Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju.
Zbog izazivanja prometne nesreće, neprilagođene brzine i ne korištenja zaštitne kacige protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)