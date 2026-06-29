veliki sigurnosni propust

560 tisuća zapisa

upoznati s informacijama

opsežnu tehničku i forenzičku analizu

vjerodostojnost

imena i prezimena korisnika, adrese elektroničke pošte, nazive škola te korisničke uloge

ne radi

povećan rizik

dodatan oprez

nema indicija

ugrožen

Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nakon što je javnost upozorena nate nakon što je neovisno potvrđena autentičnost baze podataka s više odiz školskog sustava, oglasio se i CARNET.U službenom priopćenju navode kako suo neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama te da su odmah po saznanju pokrenuli. Cilj istrage je utvrditiobjavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo i način na koji su dospjeli u javnost.Prema dosad dostupnim informacijama, objavljeni podaci obuhvaćaju. Iz CARNET-a ističu da analiza podrijetla i opsega podataka još traje.Naglašavaju kako seo podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, no upozoravaju naod ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Korisnicima savjetujuprilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije.U ovom trenutku, ističu,koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako istraga pokaže da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o tome biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.Dodaju i kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da jerad CARNET-ovih usluga.", poručili su iz CARNET-a.