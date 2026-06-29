CARNET se oglasio nakon curenja podataka
29.06.2026. 10:02
Nakon što je javnost upozorena na veliki sigurnosni propust te nakon što je neovisno potvrđena autentičnost baze podataka s više od 560 tisuća zapisa iz školskog sustava, oglasio se i CARNET.
U službenom priopćenju navode kako su upoznati s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama te da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu. Cilj istrage je utvrditi vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo i način na koji su dospjeli u javnost.
Prema dosad dostupnim informacijama, objavljeni podaci obuhvaćaju imena i prezimena korisnika, adrese elektroničke pošte, nazive škola te korisničke uloge. Iz CARNET-a ističu da analiza podrijetla i opsega podataka još traje.
Naglašavaju kako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, no upozoravaju na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Korisnicima savjetuju dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije.
U ovom trenutku, ističu, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako istraga pokaže da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o tome biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.
Dodaju i kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.
"Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala", poručili su iz CARNET-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U službenom priopćenju navode kako su upoznati s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama te da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu. Cilj istrage je utvrditi vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo i način na koji su dospjeli u javnost.
Prema dosad dostupnim informacijama, objavljeni podaci obuhvaćaju imena i prezimena korisnika, adrese elektroničke pošte, nazive škola te korisničke uloge. Iz CARNET-a ističu da analiza podrijetla i opsega podataka još traje.
Naglašavaju kako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, no upozoravaju na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Korisnicima savjetuju dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije.
U ovom trenutku, ističu, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako istraga pokaže da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o tome biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.
Dodaju i kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.
"Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala", poručili su iz CARNET-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)