ljetnih mjeseci

povećava

godišnjih odmora, turističke sezone i češćih putovanja

prisutni umor, smanjena koncentracija, neprilagođena brzina

ozbiljan javnozdravstveni izazov

ozljeda i smrtnosti

smanjenje broja

preventivne aktivnosti

odgovorno ponašanje

HZJZ donosi preporuke za sigurniju vožnju i sigurnije sudjelovanje u prometu tijekom ljetnih mjeseci:

1. Nemojte piti alkohol

2. Koristite sigurnosni pojas

3. Izbjegavajte ometajuće aktivnosti za vrijeme vožnje

4. Na put krećite odmorni i radite potrebne pauze

5. Provjerite tehničku ispravnost vozila

6. Pratite vremensku prognozu

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Tijekompromet na hrvatskim cestama znatno sezbog. Veći broj vozila, duže relacije, prometne gužve i visoke temperature dodatno opterećuju vozače te stvaraju zahtjevnije uvjete za sigurno sudjelovanje u prometu. U takvim okolnostima povećava se mogućnost nastanka prometnih nesreća, osobito kada suili drugi rizični čimbenici.Prometne nesreće i dalje predstavljajuu Hrvatskoj te su među vodećim uzrocima, posebno kod djece i mladih. Iako statistike posljednjih godina pokazujuprometnih nesreća i stradalih osoba, unatoč rastu broja registriranih vozila i vozača, svaka nesreća može ostaviti teške posljedice za stradale osobe, njihove obitelji i društvo u cjelini.Kako bi se taj pozitivan trend nastavio, potrebno je kontinuirano provoditii poticatisvih sudionika u prometu. Pridržavanje prometnih pravila, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti, korištenje sigurnosnog pojasa te izbjegavanje svega što odvlači pozornost tijekom vožnje ključne su mjere za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika od prometnih nesreća.Alkohol je jedan od glavnih uzroka nesreća na cestama. Konzumacija alkohola na vozača utječe tako da:- smanjuje sposobnost prosudbe, a povećava samouvjerenost, zbog čega vozač može voziti opasnije ili brže no što bi vozio trijezan.- smanjuje percepciju i koncentraciju, zbog čega vozaču mogu promaknuti prometni znakovi ili promjene u prometu i na cesti.- smanjuje sposobnost reakcije, zbog čega vozač može biti nespreman brzo reagirati u neočekivanim situacijama.- smanjuje koordinaciju i motoričke vještine, zbog čega vozač može imati problema s kontrolom vozila.- Ponekad i mala količina alkohola može, u kombinaciji s drugim faktorima, značajno ugroziti vozača, suvozače i druge sudionike u prometu.Nikada nemojte konzumirati alkohol ako vozite ili planirate voziti.Sigurnosni pojas moraju koristiti svi koji se nalaze u automobilu – on doslovno spašava živote!Prilikom naglog kočenja ili nesreće na cesti, sigurnosni pojas držat će vas čvrsto na mjestu zbog čega se smanjuje rizik od udarca o unutrašnjost vozila, ozljeđivanja drugih putnika ili izlijetanja iz vozila.Osim toga, u slučaju da dođe do sudara, sigurnosni pojas pomaže raspodijeliti silu udarca preko jačih i otpornijih dijelova tijela, kako bi se smanjio rizik ozbiljnijih ozljeda.Ako se u vozilu nalaze i djeca, dobro provjerite jesu li ispravno vezana u svojim sjedalicama ili na stražnjem sjedalu (ako su viša od 135 cm).Autosjedalica mora biti ispravno pričvršćena, primjerena djetetovu uzrastu, okrenuta suprotno od smjera vožnje do minimalno 15 mjeseci starosti, a preporučuje se i kasnije, ovisno o vrsti sjedalice.Ne koristite autosjedalice koje su bile u sudaru ili im je istekao rok trajanja. Rabljene autosjedalice kupujte samo iz provjerenih izvora. Najsigurnije su nove autosjedalice.Uvijek koristite autosjedalicu – bez obzira na dužinu vožnje.Iako ljeti vožnja može trajati duže od predviđenog te su zastoji česti, dok ste za volanom nastojte zadržati koncentraciju na vožnji i izbjegavati ometajuće aktivnosti poput:- korištenja mobitela- jedenja- namještanja glazbe- unošenja lokacije u GPS sustavČak i ako koristite prihvatljivo rješenje poput „handsfree“ upravljanja ili bluetooth slušalica, svedite to na minimum. Manjak pažnje ima veći utjecaj na sigurnost vožnje prilikom korištenja mobitela, nego nespretnost uzrokovana držanjem mobitela.I najmanji gubitak pažnje prilikom vožnje može biti koban.Ipak, važno je da vam za vrijeme vožnje, pogotovo ako je duga, bude ugodno – zbog toga ne oklijevajte zaustaviti se, napraviti pauzu i u miru obaviti sve što trebate.Iako možda želite što prije stići do svog odredišta, na put uvijek krenite odmorni. Izbjegavajte na put kretati odmah nakon posla kako biste „uštedjeli“ vrijeme.Također, nemojte se forsirati i nastojati veliku kilometražu prijeći „u komadu“. Zaustavite se na nekom odmaralištu, više puta ako je potrebno (barem svaka dva sata vožnje), okrijepite se i nastavite vožnju tek kad ste se uvjerili da se osjećate dobro i odmorno ili kada je drugi vozač spreman preuzeti vožnju.Osim toga, pobrinite se da u vozilu imate dovoljno tekućine kako biste se u svakom trenutku mogli osvježiti – to je posebno korisno ako zapnete u koloni.Osim svih navedenih savjeta i pravila sigurnosti u prometu, važno je, posebno uoči putovanja, provjeriti sve tehničke detalje vozila – od kočnica i akumulatora, preko kvalitete ulja, guma i ispravnosti njihove rotacije pa sve do kutije za prvu pomoć, trokuta i reflektirajućeg prsluka.Prije svakog odlaska na put potrebno je provjeriti vremensku prognozu i eventualna upozorenja DHMZ-a kako bi se na vrijeme uočili mogući nepovoljni vremenski uvjeti. Pravodobne informacije o vremenu omogućuju prilagodbu plana puta, odabir odgovarajuće opreme i povećanje sigurnosti svih sudionika. U slučaju najavljenog nevremena, jakog vjetra ili drugih opasnih pojava, aktivnosti je potrebno odgoditi ili prilagoditi okolnostima.