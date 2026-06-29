Osijek danas i sutra na 39°C, u srijedu stiže osvježenje uz moguće nevrijeme
29.06.2026. 8:19
Danas i sutra se “pržimo” na 39°C, a onda stiže dugoočekivano osvježenje.
DHMZ je za danas i sutra upalio crveni meteoalarm za osječku regiju zbog toplinskog vala, odnosno visokih temperatura zraka.
“Toplinski val. Maksimalna temperatura > 39 °C; Minimalna temperatura > 21 °C”.
Danas i sutra bit će sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 39°C.
Osvježenje stiže tek u srijedu, za kada je upaljen narančasti meteoalarm koji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme, ali i dalje visoku temperaturu zraka.
“Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a navečer su moguća i nevremena uz okretanje vjetra na prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 50 %”
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak će biti pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 29°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
DHMZ je za danas i sutra upalio crveni meteoalarm za osječku regiju zbog toplinskog vala, odnosno visokih temperatura zraka.
“Toplinski val. Maksimalna temperatura > 39 °C; Minimalna temperatura > 21 °C”.
Danas i sutra bit će sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 39°C.
Osvježenje stiže tek u srijedu, za kada je upaljen narančasti meteoalarm koji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme, ali i dalje visoku temperaturu zraka.
“Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a navečer su moguća i nevremena uz okretanje vjetra na prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 50 %”
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak će biti pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 29°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)