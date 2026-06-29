39°C

osvježenje

crveni meteoalarm

toplinskog vala

visokih temperatura zraka

Toplinski val. Maksimalna temperatura > 39 °C; Minimalna temperatura > 21 °C

sunčano i vrlo vruće

21°C

39°C

narančasti meteoalarm

grmljavinsko nevrijeme

visoku temperaturu zraka

Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a navečer su moguća i nevremena uz okretanje vjetra na prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 50 %

pretežno oblačno uz kišu

19°C

29°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas i sutra se “pržimo” na, a onda stiže dugoočekivanoDHMZ je za danas i sutra upalioza osječku regiju zbog, odnosno”.Danas i sutra bit će. Jutarnja temperatura do, a dnevna doOsvježenje stiže tek u srijedu, za kada je upaljenkoji se odnosi na, ali i daljePrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak će biti. Jutarnja temperatura do, a dnevna do