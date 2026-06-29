Servisne informacije [29. lipnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
29.06.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Jutarnja temperatura 21°C, a dnevna do 38°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 8:00 sati - Europska Avenija 16, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 4-8 par
Josipovac
od 7:00 do 8:00 sati - Ulica Eugena Kumičića 2-20 par, 1-27 nep, Ulica Grgura Ninskog 3-23 nep, Ulica kralja Krešimira 1-17 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 11:00 sati - Ulica kralja Tomislava, Čepin
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Ljetno radno vrijeme [2026.]
DHMZ prognoza: U većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Jutarnja temperatura 21°C, a dnevna do 38°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 8:00 sati - Europska Avenija 16, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 4-8 par
Josipovac
od 7:00 do 8:00 sati - Ulica Eugena Kumičića 2-20 par, 1-27 nep, Ulica Grgura Ninskog 3-23 nep, Ulica kralja Krešimira 1-17 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 11:00 sati - Ulica kralja Tomislava, Čepin
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Ljetno radno vrijeme [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)