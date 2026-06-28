Osječke ljetne noći

3×3 Osijek 2026.

SuperSport CRO 3×3 Toura

Otvorenog prvenstva Hrvatske.

Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Mađarske

Ivan Radić

promovira sport, zdrav način života i košarku 3×3

Već petu godinu zaredom u sklopu Osječke ljetne noći organizira se turnir 3×3 na kojem igraju momčadi iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Tradicionalno se odigra i revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša koji su imali profesionalne karijere. Drago mi je što smo ponovno bili dio tog programa. Nije važno tko je pobijedio, važno je da promoviramo sport, košarku i zdrav način života te pozivamo ljude da se što više bave sportom

velik broj sadržaja

Danas je u gradu pregršt događanja i za svakoga se može pronaći nešto. Turistički rezultati u Osijeku su odlični. Prošla godina bila je rekordna, a ova je već sada šest posto bolja od prošle. Sve manifestacije koje organiziramo zajedno s Turističkom zajednicom grada Osijeka pridonose povećanju broja dolazaka i noćenja te dodatno jačaju turističku ponudu našega grada

uspjeh hrvatske reprezentacije

Siguran sam da ćemo ovu večer završiti pobjedom Hrvatske i plasmanom dalje na Svjetsko prvenstvo

bodrili

Foto: Osijek.hr

U sklopuu subotu je održan seniorski dio turnira, koji se petu godinu zaredom igra u Osijeku kao dio, odnosnoOvogodišnje izdanje okupilo je 44 ekipe izU sklopu programa održana je i tradicionalna revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša, u kojoj je nastupio i gradonačelnik Osijeka. Istaknuo je kako turnir već petu godinu uspješno“, rekao je gradonačelnik Radić.Dodao je kako je prva ovogodišnja Osječka ljetna noć ponudilaza građane i posjetitelje svih generacija te naglasio da upravo ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma u gradu.“, rekao je gradonačelnik Radić.Na kraju je izrazio očekivanje da će sportski ugođaj večeri upotpuniti i“, poručio je.Brojni Osječani Vatrene su do pobjedena Trgu sv. Trojstva u Tvrđi gdje je postavljen veliki ekran za zajedničko gledanje utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.