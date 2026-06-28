Osječka ljetna noć spojila vrhunsku košarku, bogat program i navijanje za Vatrene
28.06.2026. 17:02
U sklopu Osječke ljetne noći u subotu je održan seniorski dio turnira 3×3 Osijek 2026., koji se petu godinu zaredom igra u Osijeku kao dio SuperSport CRO 3×3 Toura, odnosno Otvorenog prvenstva Hrvatske. Ovogodišnje izdanje okupilo je 44 ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Mađarske.
U sklopu programa održana je i tradicionalna revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša, u kojoj je nastupio i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Istaknuo je kako turnir već petu godinu uspješno promovira sport, zdrav način života i košarku 3×3.
„Već petu godinu zaredom u sklopu Osječke ljetne noći organizira se turnir 3×3 na kojem igraju momčadi iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Tradicionalno se odigra i revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša koji su imali profesionalne karijere. Drago mi je što smo ponovno bili dio tog programa. Nije važno tko je pobijedio, važno je da promoviramo sport, košarku i zdrav način života te pozivamo ljude da se što više bave sportom“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako je prva ovogodišnja Osječka ljetna noć ponudila velik broj sadržaja za građane i posjetitelje svih generacija te naglasio da upravo ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma u gradu.
„Danas je u gradu pregršt događanja i za svakoga se može pronaći nešto. Turistički rezultati u Osijeku su odlični. Prošla godina bila je rekordna, a ova je već sada šest posto bolja od prošle. Sve manifestacije koje organiziramo zajedno s Turističkom zajednicom grada Osijeka pridonose povećanju broja dolazaka i noćenja te dodatno jačaju turističku ponudu našega grada“, rekao je gradonačelnik Radić.
Na kraju je izrazio očekivanje da će sportski ugođaj večeri upotpuniti i uspjeh hrvatske reprezentacije.
„Siguran sam da ćemo ovu večer završiti pobjedom Hrvatske i plasmanom dalje na Svjetsko prvenstvo“, poručio je.
Brojni Osječani Vatrene su do pobjede bodrili na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi gdje je postavljen veliki ekran za zajedničko gledanje utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.
Foto: Osijek.hr
U sklopu programa održana je i tradicionalna revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša, u kojoj je nastupio i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Istaknuo je kako turnir već petu godinu uspješno promovira sport, zdrav način života i košarku 3×3.
„Već petu godinu zaredom u sklopu Osječke ljetne noći organizira se turnir 3×3 na kojem igraju momčadi iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Tradicionalno se odigra i revijalna utakmica bivših osječkih košarkaša koji su imali profesionalne karijere. Drago mi je što smo ponovno bili dio tog programa. Nije važno tko je pobijedio, važno je da promoviramo sport, košarku i zdrav način života te pozivamo ljude da se što više bave sportom“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako je prva ovogodišnja Osječka ljetna noć ponudila velik broj sadržaja za građane i posjetitelje svih generacija te naglasio da upravo ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma u gradu.
„Danas je u gradu pregršt događanja i za svakoga se može pronaći nešto. Turistički rezultati u Osijeku su odlični. Prošla godina bila je rekordna, a ova je već sada šest posto bolja od prošle. Sve manifestacije koje organiziramo zajedno s Turističkom zajednicom grada Osijeka pridonose povećanju broja dolazaka i noćenja te dodatno jačaju turističku ponudu našega grada“, rekao je gradonačelnik Radić.
Na kraju je izrazio očekivanje da će sportski ugođaj večeri upotpuniti i uspjeh hrvatske reprezentacije.
„Siguran sam da ćemo ovu večer završiti pobjedom Hrvatske i plasmanom dalje na Svjetsko prvenstvo“, poručio je.
Brojni Osječani Vatrene su do pobjede bodrili na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi gdje je postavljen veliki ekran za zajedničko gledanje utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)