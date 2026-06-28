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Zbog visokih ljetnih temperatura osječki UNIKOM će od ponedjeljka, 29. lipnja 2026. odvoz otpada započinjati u 5:00 sati.

Mole korisnike da svoje posude za otpad iznesete na vrijeme kako bi odvoz mogao biti nesmetano obavljen.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)