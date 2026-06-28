Zbog visokih temperatura odvoz otpada u Osijeku počinje u 5 sati
28.06.2026. 15:49
Zbog visokih ljetnih temperatura osječki UNIKOM će od ponedjeljka, 29. lipnja 2026. odvoz otpada započinjati u 5:00 sati.
Mole korisnike da svoje posude za otpad iznesete na vrijeme kako bi odvoz mogao biti nesmetano obavljen.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Mole korisnike da svoje posude za otpad iznesete na vrijeme kako bi odvoz mogao biti nesmetano obavljen.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)