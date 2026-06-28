visokih ljetnih temperatura

UNIKOM

5:00 sati

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Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbogosječkiće od ponedjeljka, 29. lipnja 2026. odvoz otpada započinjati uMole korisnike da svoje posude za otpadna vrijeme kako bi odvoz mogao biti nesmetano obavljen.