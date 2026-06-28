Lipa proslavila 150 godina: Svečani koncert okupio sadašnje i bivše članove
28.06.2026. 11:15
Hrvatsko pjevačko društvo Lipa svečanim je koncertom u subotu u Koncertnoj dvorani „Franjo Krežma” Kulturnog centra Osijek obilježilo 150 godina neprekinutoga djelovanja. Koncertu je nazočio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je tom prigodom istaknuo važnost Društva za kulturni identitet grada.
Čestitajući članicama i članovima HPD-a Lipa veliki jubilej, Vulin je rekao kako je riječ o jednom od najvećih ambasadora Osijeka, čiji su brojni nastupi, nagrade i priznanja desetljećima pronosili ime Osijeka diljem svijeta.
„Ono što posebno fascinira jest 150 godina kontinuiteta. Hvala svim članicama i članovima Lipe što čuvaju tradiciju koja je važna za grad Osijek, ali i za Republiku Hrvatsku. Lipa je dio našega identiteta”, rekao je Vulin.
Podsjetio je kako su iz okrilja HPD-a Lipa proizašli Hrvatski folklor 1904. godine i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. godine, ocijenivši da to potvrđuje koliko je Društvo obilježilo kulturnu povijest Osijeka te koliko je važno za njegovu budućnost.
Dirigentica HPD-a Lipa Valerija Fischbach kazala je kako je obljetnički koncert donio presjek repertoara koji Društvo izvodi posljednjih petnaestak godina – od djela hrvatskih autora i tradicijskih pjesama do klasične, pop i rock glazbe.
Istaknula je kako je posebna vrijednost koncerta bilo okupljanje sadašnjih i bivših članova zbora, pa je uz 50 stalnih članova na pozornici nastupilo ukupno 90 pjevača.
Na koncertu su nastupili dječji i mješoviti zbor HPD-a Lipa, a publici je predstavljen presjek repertoara Društva – od klasičnih djela i skladbi hrvatskih autora do popularne glazbe.
Foto: Osijek.hr
Čestitajući članicama i članovima HPD-a Lipa veliki jubilej, Vulin je rekao kako je riječ o jednom od najvećih ambasadora Osijeka, čiji su brojni nastupi, nagrade i priznanja desetljećima pronosili ime Osijeka diljem svijeta.
„Ono što posebno fascinira jest 150 godina kontinuiteta. Hvala svim članicama i članovima Lipe što čuvaju tradiciju koja je važna za grad Osijek, ali i za Republiku Hrvatsku. Lipa je dio našega identiteta”, rekao je Vulin.
Podsjetio je kako su iz okrilja HPD-a Lipa proizašli Hrvatski folklor 1904. godine i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. godine, ocijenivši da to potvrđuje koliko je Društvo obilježilo kulturnu povijest Osijeka te koliko je važno za njegovu budućnost.
Dirigentica HPD-a Lipa Valerija Fischbach kazala je kako je obljetnički koncert donio presjek repertoara koji Društvo izvodi posljednjih petnaestak godina – od djela hrvatskih autora i tradicijskih pjesama do klasične, pop i rock glazbe.
Istaknula je kako je posebna vrijednost koncerta bilo okupljanje sadašnjih i bivših članova zbora, pa je uz 50 stalnih članova na pozornici nastupilo ukupno 90 pjevača.
Na koncertu su nastupili dječji i mješoviti zbor HPD-a Lipa, a publici je predstavljen presjek repertoara Društva – od klasičnih djela i skladbi hrvatskih autora do popularne glazbe.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)