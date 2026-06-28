Hrvatsko pjevačko društvo Lipa

Koncertnoj dvorani „Franjo Krežma” Kulturnog centra Osijek

150 godina

Dragan Vulin

najvećih ambasadora Osijeka

Ono što posebno fascinira jest 150 godina kontinuiteta. Hvala svim članicama i članovima Lipe što čuvaju tradiciju koja je važna za grad Osijek, ali i za Republiku Hrvatsku. Lipa je dio našega identiteta

kulturnu povijest

Valerija Fischbach

50 stalnih članova

90 pjevača

Foto: Osijek.hr

svečanim je koncertom u subotu uobilježiloneprekinutoga djelovanja. Koncertu je nazočio i zamjenik gradonačelnika Osijeka, koji je tom prigodom istaknuo važnost Društva za kulturni identitet grada.Čestitajući članicama i članovima HPD-a Lipa veliki jubilej, Vulin je rekao kako je riječ o jednom od, čiji su brojni nastupi, nagrade i priznanja desetljećima pronosili ime Osijeka diljem svijeta.”, rekao je Vulin.Podsjetio je kako su iz okrilja HPD-a Lipa proizašli Hrvatski folklor 1904. godine i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. godine, ocijenivši da to potvrđuje koliko je Društvo obilježiloOsijeka te koliko je važno za njegovu budućnost.Dirigentica HPD-a Lipakazala je kako je obljetnički koncert donio presjek repertoara koji Društvo izvodi posljednjih petnaestak godina – od djela hrvatskih autora i tradicijskih pjesama do klasične, pop i rock glazbe.Istaknula je kako je posebna vrijednost koncerta bilo okupljanje sadašnjih i bivših članova zbora, pa je uzna pozornici nastupilo ukupnoNa koncertu su nastupili dječji i mješoviti zbor HPD-a Lipa, a publici je predstavljen presjek repertoara Društva – od klasičnih djela i skladbi hrvatskih autora do popularne glazbe.