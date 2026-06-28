Osječko-baranjska županija objavila šest javnih poziva vrijednih 745.000 eura
28.06.2026. 10:03
Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom mjera usmjerenih ka jačanju gospodarstva, poduzetništva i kvalitete života na svom području te je objavila šest javnih poziva ukupne vrijednosti 745.000 eura.
Riječ je o programima kojima Županija pruža konkretnu potporu poduzetnicima, mladima, obrazovnim ustanovama i vjerskim zajednicama, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja, jačanja konkurentnosti te očuvanja društvenih i kulturnih vrijednosti.
Za potpore gospodarstvu osigurano je ukupno 645.000 eura, a sredstva će biti dostupna kroz četiri programa.
Program Start plus, za koji je osigurano 400.000 eura, namijenjen je poduzetnicima početnicima i onima koji žele unaprijediti svoje poslovanje kroz nova ulaganja, modernizaciju i razvoj djelatnosti.
Kroz program Zeleni iskorak, vrijedan 200.000 eura, Županija će podupirati ulaganja koja doprinose energetskoj učinkovitosti, smanjenju troškova poslovanja, racionalnijem korištenju resursa i zelenoj tranziciji gospodarstva.
Za program Jačanje kompetencija poduzetnika osigurano je 30.000 eura, a sredstva su namijenjena organizaciji edukacija, stručnih usavršavanja, informativnih aktivnosti i prijenosu novih znanja koja doprinose povećanju konkurentnosti poduzetnika.
Poseban naglasak stavljen je na razvoj poduzetničkog načina razmišljanja kod mladih, pa je za program Učeničko poduzetništvo osigurano 15.000 eura. Program omogućuje učenicima stjecanje praktičnih znanja i iskustava te razvoj poduzetničkih ideja i vještina još tijekom školovanja.
Osim potpore gospodarstvu, Osječko-baranjska županija nastavlja i s potporama vjerskim zajednicama koje svojim djelovanjem doprinose očuvanju kulturne baštine, društvenoj koheziji i kvaliteti života lokalne zajednice.
Za kapitalne pomoći vjerskim zajednicama osigurano je 80.000 eura, a sredstva će biti namijenjena obnovi, uređenju i zaštiti sakralnih objekata te drugim investicijskim zahvatima.
Dodatnih 20.000 eura osigurano je za materijalne rashode i provedbu aktivnosti vjerskih zajednica, čime će se poduprijeti programi i aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.
Objavom navedenih javnih poziva Osječko-baranjska županija potvrđuje svoju opredijeljenost stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, ulaganja, inovacija i održivog gospodarstva, uz istodobnu brigu o očuvanju kulturne i društvene baštine te jačanju zajedništva na području županije.
Svi javni pozivi objavljeni su 25. lipnja 2026. godine na službenim mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije, na poveznici
Na poveznici su dostupni detaljni uvjeti prijave, prihvatljivi troškovi i potrebna dokumentacija.
Foto: OBZ
Riječ je o programima kojima Županija pruža konkretnu potporu poduzetnicima, mladima, obrazovnim ustanovama i vjerskim zajednicama, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja, jačanja konkurentnosti te očuvanja društvenih i kulturnih vrijednosti.
Za potpore gospodarstvu osigurano je ukupno 645.000 eura, a sredstva će biti dostupna kroz četiri programa.
Program Start plus, za koji je osigurano 400.000 eura, namijenjen je poduzetnicima početnicima i onima koji žele unaprijediti svoje poslovanje kroz nova ulaganja, modernizaciju i razvoj djelatnosti.
Kroz program Zeleni iskorak, vrijedan 200.000 eura, Županija će podupirati ulaganja koja doprinose energetskoj učinkovitosti, smanjenju troškova poslovanja, racionalnijem korištenju resursa i zelenoj tranziciji gospodarstva.
Za program Jačanje kompetencija poduzetnika osigurano je 30.000 eura, a sredstva su namijenjena organizaciji edukacija, stručnih usavršavanja, informativnih aktivnosti i prijenosu novih znanja koja doprinose povećanju konkurentnosti poduzetnika.
Poseban naglasak stavljen je na razvoj poduzetničkog načina razmišljanja kod mladih, pa je za program Učeničko poduzetništvo osigurano 15.000 eura. Program omogućuje učenicima stjecanje praktičnih znanja i iskustava te razvoj poduzetničkih ideja i vještina još tijekom školovanja.
Osim potpore gospodarstvu, Osječko-baranjska županija nastavlja i s potporama vjerskim zajednicama koje svojim djelovanjem doprinose očuvanju kulturne baštine, društvenoj koheziji i kvaliteti života lokalne zajednice.
Za kapitalne pomoći vjerskim zajednicama osigurano je 80.000 eura, a sredstva će biti namijenjena obnovi, uređenju i zaštiti sakralnih objekata te drugim investicijskim zahvatima.
Dodatnih 20.000 eura osigurano je za materijalne rashode i provedbu aktivnosti vjerskih zajednica, čime će se poduprijeti programi i aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.
Objavom navedenih javnih poziva Osječko-baranjska županija potvrđuje svoju opredijeljenost stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, ulaganja, inovacija i održivog gospodarstva, uz istodobnu brigu o očuvanju kulturne i društvene baštine te jačanju zajedništva na području županije.
Svi javni pozivi objavljeni su 25. lipnja 2026. godine na službenim mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije, na poveznici
Na poveznici su dostupni detaljni uvjeti prijave, prihvatljivi troškovi i potrebna dokumentacija.
Foto: OBZ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)