Privremena obustava prometa zbog mimohoda povodom Dana osječkih branitelja
28.06.2026. 9:07
U nedjelju, 28. lipnja 2026. godine, u vremenu od 19:30 do približno 20:00 sati, zbog održavanja svečanog mimohoda povodom obilježavanja Dana osječkih branitelja, bit će uspostavljena privremena potpuna obustava prometa na sljedećoj trasi:
Trg Vatroslava Lisinskog – Ulica kneza Trpimira – Most dr. Franje Tuđmana – prilazna cesta prema Tvrđavici – spust prema Copacabani (izlaz s parkirališta).
Po završetku prolaska mimohoda promet će biti ponovno uspostavljen.
Molimo građane za razumijevanje te da tijekom trajanja privremene obustave koriste alternativne prometne pravce i poštuju prometne signalizacije.
Trg Vatroslava Lisinskog – Ulica kneza Trpimira – Most dr. Franje Tuđmana – prilazna cesta prema Tvrđavici – spust prema Copacabani (izlaz s parkirališta).
Po završetku prolaska mimohoda promet će biti ponovno uspostavljen.
Molimo građane za razumijevanje te da tijekom trajanja privremene obustave koriste alternativne prometne pravce i poštuju prometne signalizacije.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)