nedjelju, 28. lipnja 2026.

od 19:30 do približno 20:00 sati,

obustava prometa

Trg Vatroslava Lisinskog – Ulica kneza Trpimira – Most dr. Franje Tuđmana – prilazna cesta prema Tvrđavici – spust prema Copacabani (izlaz s parkirališta)

Molimo građane za razumijevanje te da tijekom trajanja privremene obustave koriste alternativne prometne pravce i poštuju prometne signalizacije