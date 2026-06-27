[VIDEO] Na današnji dan: fićo protiv tenka, hrabrost protiv sile
27.06.2026. 11:18
Sjećate li se što se dogodilo 27. lipnja 1991. godine? Toga je dana, neposredno uoči početka Domovinskog rata, JNA tenkovima demonstrirala silu na gradskim ulicama, a snimka događaja koji se zbio na raskrižju Vukovarske i (danas) Trpimirove ulice obišao je svijet.
Mali crveni fićo kojeg je Branko Breškić neustrašivo i u hipu ostavio nasred raskrižja postao je simbol prkosa i otpora građana Osijeka. Prokosa i otpora koji je građane Osijeka vodio i održavao s vjerom u bolje sutra kroz teške ratne mjesece koji su uslijedili. Vjerom koja nije dala naslutiti kakva će poslijeratna pljačka i grabež pogoditi ovo područje i dovesti do okretanja demografskog trenda i iseljavanja velikog broja stanovnika u potrazi za boljim i sretnijim životom.
Na inicijativu tadašnje gradske vijećnice Marije Medić, u proljeće 2006. se rađa ideja za obilježavanjem "Dana crvenog fiće". Točno 20 godina poslije, u ponedjeljak 27. lipnja 2011. godine u sklopu obilježavanja Dana osječkih branitelja službeno je i uz dosta kontroverzi otkrivena instalacija u spomen na crvenog fiću, koja bi trebala ostati trajni podsjetnik na Domovinski rat u Osijeku.
Prisjetimo se vremena zajedništva, prkosa i otpora, vremena nade i vjere u bolje sutra.
Crveni fićo vs. tenk [27.06.1991.]
Galerija 031: Fićo vs. tenk
[Foto: Daniel Antunović][27.06.2011.]
Pročitajte i:
Dan osječkih branitelja [2021.] [program]
Predstavljeno sjećanje na crvenog fiću [Galerija 031]
Inicijativa za obilježavanje Dana crvenog fiće
Mali crveni fićo kojeg je Branko Breškić neustrašivo i u hipu ostavio nasred raskrižja postao je simbol prkosa i otpora građana Osijeka. Prokosa i otpora koji je građane Osijeka vodio i održavao s vjerom u bolje sutra kroz teške ratne mjesece koji su uslijedili. Vjerom koja nije dala naslutiti kakva će poslijeratna pljačka i grabež pogoditi ovo područje i dovesti do okretanja demografskog trenda i iseljavanja velikog broja stanovnika u potrazi za boljim i sretnijim životom.
Na inicijativu tadašnje gradske vijećnice Marije Medić, u proljeće 2006. se rađa ideja za obilježavanjem "Dana crvenog fiće". Točno 20 godina poslije, u ponedjeljak 27. lipnja 2011. godine u sklopu obilježavanja Dana osječkih branitelja službeno je i uz dosta kontroverzi otkrivena instalacija u spomen na crvenog fiću, koja bi trebala ostati trajni podsjetnik na Domovinski rat u Osijeku.
Prisjetimo se vremena zajedništva, prkosa i otpora, vremena nade i vjere u bolje sutra.
Crveni fićo vs. tenk [27.06.1991.]
Galerija 031: Fićo vs. tenk
[Foto: Daniel Antunović][27.06.2011.]
Pročitajte i:
Dan osječkih branitelja [2021.] [program]
Predstavljeno sjećanje na crvenog fiću [Galerija 031]
Inicijativa za obilježavanje Dana crvenog fiće
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)