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Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak na području Osijeka počinio tri krađe i jednu provalu.

Naime, 19-godišnjak je od 7. do 26. lipnja na području Osijeka ukrao dva bicikla, parfem i odvijač te provalio u skladište trgovine iz kojeg je ukrao prehrambene proizvode pričinivši vlasnicima materijalnu štetu ukupno višu od 950 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)