Serija krađa u Osijeku: 19-godišnjak pao zbog bicikala, parfema i provale
27.06.2026. 12:30
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak na području Osijeka počinio tri krađe i jednu provalu.
Naime, 19-godišnjak je od 7. do 26. lipnja na području Osijeka ukrao dva bicikla, parfem i odvijač te provalio u skladište trgovine iz kojeg je ukrao prehrambene proizvode pričinivši vlasnicima materijalnu štetu ukupno višu od 950 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Naime, 19-godišnjak je od 7. do 26. lipnja na području Osijeka ukrao dva bicikla, parfem i odvijač te provalio u skladište trgovine iz kojeg je ukrao prehrambene proizvode pričinivši vlasnicima materijalnu štetu ukupno višu od 950 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)