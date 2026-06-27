Kriminalističkim istraživanjem

19-godišnjak

tri krađe i jednu provalu

dva bicikla, parfem i odvijač

skladište trgovine

prehrambene proizvode

950 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jena području Osijeka počinioNaime, 19-godišnjak je od 7. do 26. lipnja na području Osijeka ukraote provalio uiz kojeg je ukraopričinivši vlasnicima materijalnu štetu ukupno višu od, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.