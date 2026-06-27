Društvenoga ateljea

ZAZ – Zajedno u zajednici

30 mjeseci

Osječko-baranjsko, Vukovarsko-srijemskoj i Požeško-slavonskoj županiji

Udrugu Breza

DKolektiv – organizaciju za društveni razvoj i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava

Na taj se način osiguravanjem personalizirane podrške kroz savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, grupe podrške i samopomoći, dnevne aktivnosti i podrške u ostvarivanju prava identificiraju stvarne potrebe te razvijaju integracijski modeli i smanjuje izolacija korisnika

Ivana Šibalić

Ukrainian Social club Reunion

Mirna Šostarko

povezivanja i mjestom susreta

ukrajinskih izbjeglica

ukrajinskih državljanki

Europske unije

276.252,06 eura

Foto: Udruga Breza

Na jučer (petak) održanoj konferenciji za medije u prostoru, predstavljen je projektkoji je s provedbom započeo polovicom travnja i provodit će se ukupnona području triju slavonskih županija s najmanjom, manjom i srednjom dostupnošću socijalnih usluga u Hrvatskoj:Radi se o projektu koji je okupio tri iskusne osječke organizacije civilnoga društva –kao nositeljicu projekta te partnere, koje imaju ključnu ulogu u jačanju socijalne uključenosti ciljanih skupina projekta (odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe od 65 godina, stranci pod privremenom i supsidijarnom zaštitom, azilanti, žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji, članovi obitelji navedenih ciljanih skupina) nudeći im fleksibilne, prilagođene i kontinuirane oblike podrške tamo gdje je ista i potrebna - u njihovima lokalnim zajednicama.– istaknula jeu ime nositelja projekta, Udruge Breza.Kroz projekt planirana je i javna kampanja s primjerima pozitivnih priča korisnika kao i javna događanja u sklopu obilježavanja značajnih datuma pa je konferencija bila prilika za obilježavanje Svjetskoga dana izbjeglica i održavanje javnoga događanja pod nazivomKako je naglasilau ime partnerske organizacije DKolektiv, prije četiri godine neformalno su pokrenuli ukrajinski društveni klub s ciljemraseljenih osoba iz Ukrajine koje su svoj novi dom pronašli u našemu gradu. To je bilo nužno i radi podrške i povezivanja s raznim dionicima koji su prilikom dolaska bili važni u njihovoj integraciji u društvo.Kroz održani panel i izložbu fotografija o životu koji se dogodio između dolaska i danasu naš grad čuli smo osobne pričepod privremenom zaštitom koje su ispričale svoj put i što pamte u tim prvim danima, što im danas daje osjećaj sigurnosti i pripadanja te koliko su danas podrška novim pridošlicama iz Ukrajine koje i dalje pristižu u naš grad. Zaključili su da su vrlo srdačno primljeni i da su zahvalni na svim oblicima pružene podrške poput učenja hrvatskoga jezika, ostvarivanja prava i podrške pri zapošljavanju koja je zapravo najvažnija, ali i dalje najteža zbog administrativnih teškoća s kojima se svakodnevno susreću.Projekt je sufinanciran sredstvimaiz Europskoga socijalnoga fonda plus Učinkoviti ljudski potencijali u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u ukupnoj vrijednosti ugovora i ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od