Grad Osijek

35. obljetnice Dana osječkih branitelja, Dana 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije

27. i 28. lipnja

Dragan Vulin

Da nije bilo njihove hrabrosti i žrtve onih koji su položili svoje živote za našu slobodu i neovisnost, danas ne bismo mogli govoriti ni o razvoju Grada Osijeka ni Republike Hrvatske. Zato nam je trajna obveza čuvati uspomenu na hrvatske branitelje i njihovu ulogu u stvaranju moderne hrvatske države

priznanje hrvatskim braniteljima

Ulice 3. gardijske brigade

Jedinici specijalne policije ORAO Osijek

Crveni fićo

svečana akademija

svečano postrojavanje hrvatskih branitelja

Stjepan Jevšek Štef, Vlatka Kopić Štena, Igor Delač i Tamburaški sastav Žitna polja

zatvoreni

Jurica Tolj

Željko Kožul

Ovo je vaš dan. Pozivam hrvatske branitelje da dođu u što većem broju kako bismo dostojanstveno obilježili 35. obljetnicu i odali počast svima koji više nisu s nama

Foto: Osijek.hr

predstavio je u četvrtak program obilježavanja, koje će se održatiuz niz memorijalnih, svečanih, kulturnih i prigodnih sadržaja.Zamjenik gradonačelnikaistaknuo je kako Grad Osijek kontinuirano pruža potporu hrvatskim braniteljima i njihovim udrugama te njeguje kulturu sjećanja na Domovinski rat.“, poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.Podsjetio je kako je Grad posljednjih godina trajno odaoimenovanjemte nove prometnice prema Opus Areni poObilježavanje započinje u subotu, 27. lipnja, u 20 sati memorijalnim trčanjem „“, u spomen na događaj koji je postao jedan od simbola otpora i početka Domovinskog rata u OsijekuSredišnji program održat će se u nedjelju, 28. lipnja. Dan će započeti u 8.30 misom za poginule i umrle hrvatske branitelje i civile u crkvi sv. Mihaela Arkanđela u Tvrđi. U 10 sati na lijevoj obali Drave bit će održan taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske, uz sudjelovanje policije, vatrogasaca, Civilne zaštite, Hrvatskog Crvenog križa te izložbu osječkih poduzeća koja su tijekom Domovinskog rata pružala potporu obrani grada. Posjetitelji će moći razgledati vojnu i civilnu opremu te prezentacije bespilotnih sustava.U 11 sati u Kulturnom centru Osijek održat će seU večernjem dijelu programa, od 18.30 predviđeno je okupljanje branitelja i građana na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, gdje će u 19 sati biti održano. Svečani mimohod prema kapelici Kraljice Mira na lijevoj obali Drave kreće u 19.30, a u 20 sati uslijedit će polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen na poginule i umrle hrvatske branitelje. Po završetku komemorativnog dijela programa započet će koncert na kojem će nastupiti, dok će u 21 sat na pješačkom mostu biti održana tradicionalna bakljada Udruge Kohorta.Zamjenik gradonačelnika Vulin je upozorio građane da će zbog izmijenjene trase mimohoda Most dr. Franje Tuđmana i dio Trpimirove ulice bitiza sav promet od 19.30 do 20 sati te pozvao građane da svoje kretanje prilagode privremenoj regulaciji prometa. Dodao je kako će posjetitelji kupališta Copacabana tijekom poslijepodneva putem razglasa biti obavještavani o privremenom zatvaranju prometnice.Predsjednik Odbora za branitelje i braniteljske udruge Grada Osijekaistaknuo je kako će ovogodišnje obilježavanje biti posvećeno odavanju počasti 1.328 poginulih hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek i 403 poginula civila. Najavio je da će na čelu mimohoda hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi ove godine nositi pripadnici Hrvatske vojske, nakon kojih će slijediti obitelji poginulih hrvatskih branitelja te pripadnici 106. brigade i ostalih postrojbi koje su sudjelovale u obrani Osijeka i Republike Hrvatske.Predsjednik Udruge veterana 106. brigade Osijekpozvao je hrvatske branitelje i građane da se u što većem broju uključe u obilježavanje.“, rekao je Kožul.Ujedno je pozvao građane da na dan obilježavanja istaknu hrvatske zastave na svojim domovima kao znak poštovanja prema hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata.