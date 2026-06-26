Vlada u Sabor uputila novi Zakon o ugostiteljstvu: Stroža pravila za iznajmljivače i zabrana energetskih pića maloljetnicima
26.06.2026. 12:47
Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim želi stati na kraj neregistriranom kratkoročnom najmu smještaja te uvesti više reda i transparentnosti u turistički sektor. Jedna od ključnih novosti je uvođenje jedinstvenog registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu, kao i potpuna digitalizacija administrativnih postupaka.
Predloženim zakonom proširuju se i ovlasti nadzora. Uz Državni inspektorat, kontrolu će provoditi i Carinska uprava te komunalni redari, s ciljem učinkovitijeg otkrivanja nepravilnosti.
Za pravne osobe i obrtnike uvodi se zabrana izdavanja rješenja za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima i studio apartmanima koji se nalaze u prostorima stambene namjene.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako je cilj zakonskih izmjena uspostaviti više reda na tržištu, zaštititi građane i osigurati poštenije poslovanje. Među novostima je i obvezna rekategorizacija za određene vrste smještajnih objekata, dok će neplaćanje turističke pristojbe postati dodatni razlog za ukidanje rješenja iznajmljivačima i ugostiteljima.
Prijedlog zakona donosi i zabranu konzumacije energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađima od 18 godina.
Na sjednici je predstavljen i prijedlog izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Njime se propisuje da putnici prije ulaska u taksi vozilo moraju imati uvid u maksimalnu cijenu vožnje i planiranu rutu. Predviđeno je i uvođenje posebnih registarskih oznaka TX za taksi vozila, kako bi ih bilo lakše prepoznati i nadzirati.
Izmjene uključuju i strože kazne za prekršitelje te proširenje nadzornih ovlasti na komunalne redare, policiju i Carinsku upravu.
Vlada je, među ostalim, odlučila produžiti do kraja godine mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja, uključujući otpis troškova električne energije, grijanja i HRT pristojbe te besplatan javni prijevoz. Na dnevnom redu našla se i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Predloženim zakonom proširuju se i ovlasti nadzora. Uz Državni inspektorat, kontrolu će provoditi i Carinska uprava te komunalni redari, s ciljem učinkovitijeg otkrivanja nepravilnosti.
Za pravne osobe i obrtnike uvodi se zabrana izdavanja rješenja za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima i studio apartmanima koji se nalaze u prostorima stambene namjene.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako je cilj zakonskih izmjena uspostaviti više reda na tržištu, zaštititi građane i osigurati poštenije poslovanje. Među novostima je i obvezna rekategorizacija za određene vrste smještajnih objekata, dok će neplaćanje turističke pristojbe postati dodatni razlog za ukidanje rješenja iznajmljivačima i ugostiteljima.
Prijedlog zakona donosi i zabranu konzumacije energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađima od 18 godina.
Na sjednici je predstavljen i prijedlog izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Njime se propisuje da putnici prije ulaska u taksi vozilo moraju imati uvid u maksimalnu cijenu vožnje i planiranu rutu. Predviđeno je i uvođenje posebnih registarskih oznaka TX za taksi vozila, kako bi ih bilo lakše prepoznati i nadzirati.
Izmjene uključuju i strože kazne za prekršitelje te proširenje nadzornih ovlasti na komunalne redare, policiju i Carinsku upravu.
Vlada je, među ostalim, odlučila produžiti do kraja godine mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja, uključujući otpis troškova električne energije, grijanja i HRT pristojbe te besplatan javni prijevoz. Na dnevnom redu našla se i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)