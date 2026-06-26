Vlada

saborsku proceduru

novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

stati na kraj

uvođenje jedinstvenog registracijskog broja

Državni inspektorat

Carinska uprava

komunalni redari

zabrana izdavanja rješenja

Tonči Glavina

više reda

zabranu konzumacije

Zakona o prijevozu

maksimalnu cijenu vožnje i planiranu rutu

TX

strože kazne

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je sa sjednice uuputila prijedlog, kojim želineregistriranom kratkoročnom najmu smještaja te uvesti više reda i transparentnosti u turistički sektor. Jedna od ključnih novosti jeza svaku smještajnu jedinicu, kao i potpuna digitalizacija administrativnih postupaka.Predloženim zakonom proširuju se i ovlasti nadzora. Uz, kontrolu će provoditi ite, s ciljem učinkovitijeg otkrivanja nepravilnosti.Za pravne osobe i obrtnike uvodi seza pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima i studio apartmanima koji se nalaze u prostorima stambene namjene.Ministar turizma i sportaistaknuo je kako je cilj zakonskih izmjena uspostavitina tržištu, zaštititi građane i osigurati poštenije poslovanje. Među novostima je i obvezna rekategorizacija za određene vrste smještajnih objekata, dok će neplaćanje turističke pristojbe postati dodatni razlog za ukidanje rješenja iznajmljivačima i ugostiteljima.Prijedlog zakona donosi ienergetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađima od 18 godina.Na sjednici je predstavljen i prijedlog izmjenau cestovnom prometu. Njime se propisuje da putnici prije ulaska u taksi vozilo moraju imati uvid u. Predviđeno je i uvođenje posebnih registarskih oznakaza taksi vozila, kako bi ih bilo lakše prepoznati i nadzirati.Izmjene uključuju iza prekršitelje te proširenje nadzornih ovlasti na komunalne redare, policiju i Carinsku upravu.Vlada je, među ostalim, odlučila produžiti do kraja godine mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja, uključujući otpis troškova električne energije, grijanja i HRT pristojbe te besplatan javni prijevoz. Na dnevnom redu našla se i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu.