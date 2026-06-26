Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

26. lipnja

problem ovisnosti

najvećih prijetnji

novih

raste potreba

Agencije Europske unije za droge

kanabis

kokaina

sintetske i polusintetske kanabinoide

ilegalnu drogu

udvostručio

6.000 osoba

opada

raste broj

Nacionalnu strategiju djelovanja

složenije i povezanije

Svjetski problem droga: ustrajni problemi, novi izazovi, inovativni odgovori"

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Povodom, koji se obilježava, stručnjaci upozoravaju dai dalje predstavlja jednu odjavnom zdravlju. Uz sve veću dostupnostpsihoaktivnih tvari i promjene na tržištu droga,za učinkovitijom prevencijom, liječenjem i međunarodnom suradnjom.Prema podacima(EUDA),je i dalje najčešće korištena ilegalna droga u Europi, dok se bilježi i porast uporabe, čija je čistoća u posljednjem desetljeću znatno povećana. Stručnjaci upozoravaju i na sve raznovrsnije proizvode od kanabisa, uključujućiSlični trendovi prisutni su i u Hrvatskoj. Istraživanje provedeno 2023. pokazuje da se udio odraslih koji su tijekom posljednjih godinu dana koristili nekugotovou odnosu na 2011. godinu. Kanabis ostaje najčešće korištena droga, a slijedi kokain.Prema Registru ovisnosti, tijekom 2025. godine na liječenje zbog uporabe droga javilo se gotovo. Iako većinu i dalje čine osobe ovisne o opioidima, njihov broj postupno, dokliječenih zbog drugih psihoaktivnih tvari. Većinu liječenih čine muškarci, a prosječna dob osoba na liječenju posljednjih godina raste, što potvrđuje trend starenja populacije ovisnika.Hrvatska nastavlja provoditina području ovisnosti kroz programe prevencije, liječenja, psihosocijalne podrške, smanjenja šteta i resocijalizacije. Uvedeni su standardi kvalitete preventivnih programa, unaprijeđen je Registar ovisnosti te prošireni programi podrške i na osobe s problemima ovisnosti o alkoholu, kockanju i videoigrama.Istodobno, rekordan broj zapljena droga tijekom 2025. godine potvrđuje da tržište droga postaje sves međunarodnim kriminalnim mrežama, zbog čega stručnjaci ističu važnost daljnjeg jačanja preventivnih i zakonodavnih mjera.Ovogodišnja kampanja Ujedinjenih naroda nosi poruku ", naglašavajući potrebu za znanstveno utemeljenim pristupima i međunarodnom suradnjom u borbi protiv ovisnosti.Građanima su za informacije i pomoć dostupni Info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te portal posvećen prevenciji i liječenju ovisnosti.