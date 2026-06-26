Međunarodni dan borbe protiv droga: Kanabis i dalje najrašireniji, raste uporaba kokaina
26.06.2026. 11:33
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, koji se obilježava 26. lipnja, stručnjaci upozoravaju da problem ovisnosti i dalje predstavlja jednu od najvećih prijetnji javnom zdravlju. Uz sve veću dostupnost novih psihoaktivnih tvari i promjene na tržištu droga, raste potreba za učinkovitijom prevencijom, liječenjem i međunarodnom suradnjom.
Prema podacima Agencije Europske unije za droge (EUDA), kanabis je i dalje najčešće korištena ilegalna droga u Europi, dok se bilježi i porast uporabe kokaina, čija je čistoća u posljednjem desetljeću znatno povećana. Stručnjaci upozoravaju i na sve raznovrsnije proizvode od kanabisa, uključujući sintetske i polusintetske kanabinoide.
Slični trendovi prisutni su i u Hrvatskoj. Istraživanje provedeno 2023. pokazuje da se udio odraslih koji su tijekom posljednjih godinu dana koristili neku ilegalnu drogu gotovo udvostručio u odnosu na 2011. godinu. Kanabis ostaje najčešće korištena droga, a slijedi kokain.
Prema Registru ovisnosti, tijekom 2025. godine na liječenje zbog uporabe droga javilo se gotovo 6.000 osoba. Iako većinu i dalje čine osobe ovisne o opioidima, njihov broj postupno opada, dok raste broj liječenih zbog drugih psihoaktivnih tvari. Većinu liječenih čine muškarci, a prosječna dob osoba na liječenju posljednjih godina raste, što potvrđuje trend starenja populacije ovisnika.
Hrvatska nastavlja provoditi Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti kroz programe prevencije, liječenja, psihosocijalne podrške, smanjenja šteta i resocijalizacije. Uvedeni su standardi kvalitete preventivnih programa, unaprijeđen je Registar ovisnosti te prošireni programi podrške i na osobe s problemima ovisnosti o alkoholu, kockanju i videoigrama.
Istodobno, rekordan broj zapljena droga tijekom 2025. godine potvrđuje da tržište droga postaje sve složenije i povezanije s međunarodnim kriminalnim mrežama, zbog čega stručnjaci ističu važnost daljnjeg jačanja preventivnih i zakonodavnih mjera.
Ovogodišnja kampanja Ujedinjenih naroda nosi poruku "Svjetski problem droga: ustrajni problemi, novi izazovi, inovativni odgovori", naglašavajući potrebu za znanstveno utemeljenim pristupima i međunarodnom suradnjom u borbi protiv ovisnosti.
Građanima su za informacije i pomoć dostupni Info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te portal posvećen prevenciji i liječenju ovisnosti.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Prema podacima Agencije Europske unije za droge (EUDA), kanabis je i dalje najčešće korištena ilegalna droga u Europi, dok se bilježi i porast uporabe kokaina, čija je čistoća u posljednjem desetljeću znatno povećana. Stručnjaci upozoravaju i na sve raznovrsnije proizvode od kanabisa, uključujući sintetske i polusintetske kanabinoide.
Slični trendovi prisutni su i u Hrvatskoj. Istraživanje provedeno 2023. pokazuje da se udio odraslih koji su tijekom posljednjih godinu dana koristili neku ilegalnu drogu gotovo udvostručio u odnosu na 2011. godinu. Kanabis ostaje najčešće korištena droga, a slijedi kokain.
Prema Registru ovisnosti, tijekom 2025. godine na liječenje zbog uporabe droga javilo se gotovo 6.000 osoba. Iako većinu i dalje čine osobe ovisne o opioidima, njihov broj postupno opada, dok raste broj liječenih zbog drugih psihoaktivnih tvari. Većinu liječenih čine muškarci, a prosječna dob osoba na liječenju posljednjih godina raste, što potvrđuje trend starenja populacije ovisnika.
Hrvatska nastavlja provoditi Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti kroz programe prevencije, liječenja, psihosocijalne podrške, smanjenja šteta i resocijalizacije. Uvedeni su standardi kvalitete preventivnih programa, unaprijeđen je Registar ovisnosti te prošireni programi podrške i na osobe s problemima ovisnosti o alkoholu, kockanju i videoigrama.
Istodobno, rekordan broj zapljena droga tijekom 2025. godine potvrđuje da tržište droga postaje sve složenije i povezanije s međunarodnim kriminalnim mrežama, zbog čega stručnjaci ističu važnost daljnjeg jačanja preventivnih i zakonodavnih mjera.
Ovogodišnja kampanja Ujedinjenih naroda nosi poruku "Svjetski problem droga: ustrajni problemi, novi izazovi, inovativni odgovori", naglašavajući potrebu za znanstveno utemeljenim pristupima i međunarodnom suradnjom u borbi protiv ovisnosti.
Građanima su za informacije i pomoć dostupni Info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te portal posvećen prevenciji i liječenju ovisnosti.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)