Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 28. lipnja
26.06.2026. 12:15
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ulica Hrvatske Republike od 8:00 do 18:00 sati, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera, Franje Markovića, Kralja Petra Svačića, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - [ZATVORENO]
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati
Astek - Vukovarska od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ulica Hrvatske Republike od 8:00 do 18:00 sati, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera, Franje Markovića, Kralja Petra Svačića, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - [ZATVORENO]
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati
Astek - Vukovarska od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)