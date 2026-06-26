Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
47-godišnjak je od veljače do svibnja 2026. godine bio je u kontaktu s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da ulaže u dionice, zbog čega je 47-godišnjak na različite račune uplatio ukupno 83.300 eura, izvijestili su iz policije.

Policija traga za nepoznatim počiniteljem.

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.

Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.

Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivaju građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)