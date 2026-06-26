47-godišnjak

ulaže u dionice

83.300 eura

upozorava

ne nasjedaju

prijavite policiji

je od veljače do svibnja 2026. godine bio je u kontaktu s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da, zbog čega je 47-godišnjak na različite račune uplatio ukupno, izvijestili su iz policije.Policija traga za nepoznatim počiniteljem.Policijagrađane dana ovakve i slične vrste prijevara.Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivaju građane da svaki takav način komunikacije