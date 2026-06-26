Nevjerojatna internetska prijevara: 47-godišnjak uplatio 83.300 eura nepoznatom prevarantu
26.06.2026. 10:37
47-godišnjak je od veljače do svibnja 2026. godine bio je u kontaktu s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da ulaže u dionice, zbog čega je 47-godišnjak na različite račune uplatio ukupno 83.300 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.
Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.
Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.
Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivaju građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.
Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.
Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.
Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivaju građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)