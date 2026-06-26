Ljeto je stiglo u Portanovu

srijedu, 1. srpnja

Portastična srijeda

dvostruki razlog

Portastična srijeda – ljeto počinje uz popuste

padaju!

brojne popuste, posebne ponude i pogodnosti

idealna prilika

dm-u

9 sati

Počinju sezonska sniženja

ljetnih sezonskih sniženja

atraktivnim akcijama

najvećih ljetnih popusta

modne, sportske i lifestyle

Portanova Summer Passport vodi do vrijednih nagrada

Od 27. lipnja do 7. kolovoza

Portanova Summer Passport

pet žigova

poklon bon

100 eura

Galeba, Kervera, Office Shoesa, Optike Anda, Springfielda ili Luckia Casina

nagradna torba

od 16 do 19 sati

ljetne promo poklone

Humanitarno-zdravstvena subota

zdravlju i humanosti

Čuj, srce ti priča!

besplatno

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

Navijačka atmosfera zavladala je Portanovom

pozitivne energije

subotu, 27. lipnja

Radno vrijeme

neće raditi

otvorene

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