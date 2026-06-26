Portastična srijeda otvara sezonu velikih ljetnih sniženja u Portanovi, a stiže i nova Summer Passport nagradna igra
26.06.2026. 10:05
Ljeto je stiglo u Portanovu, a s njim i odlični razlozi za shopping! Već u srijedu, 1. srpnja, očekuje vas prva ljetna Portastična srijeda koja ove godine donosi dvostruki razlog za posjet – posebne pogodnosti u trgovinama i službeni početak sezonskih sniženja.
Portastična srijeda – ljeto počinje uz popuste
Kad temperature rastu, cijene u Portanovi padaju!
Prva ljetna Portastična srijeda donosi brojne popuste, posebne ponude i pogodnosti u omiljenim trgovinama, pa je idealna prilika da obnovite garderobu, pripremite se za godišnji odmor ili pronađete sve što vam treba za ljetne dane.
Dodatna pogodnost očekuje vas i u dm-u koji će, kao i svake Portastične srijede do kraja godine, raditi već od 9 sati kako bi kupovina bila što ugodnija.
Počinju sezonska sniženja
Portastična srijeda ove godine označava i službeni početak ljetnih sezonskih sniženja.
Iako su mnoge trgovine već započele s atraktivnim akcijama, od 1. srpnja kreće razdoblje najvećih ljetnih popusta. Pravo je vrijeme za kupnju modne, sportske i lifestyle opreme po znatno povoljnijim cijenama te pripremu za ljetne avanture.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Portanova Summer Passport vodi do vrijednih nagrada
Ljetni shopping ove godine može vam donijeti i vrijedne nagrade.
Od 27. lipnja do 7. kolovoza traje nagradna igra Portanova Summer Passport. Dovoljno je na Info pultu preuzeti svoju putovnicu, obaviti pet kupovina u Portanovi, prikupiti pet žigova te ispunjenu putovnicu ubaciti u nagradnu kutiju.
Tijekom šest tjedana bit će organizirano šest izvlačenja, a svaki tjedan jedan će sretni dobitnik osvojiti poklon bon u vrijednosti od 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeba, Kervera, Office Shoesa, Optike Anda, Springfielda ili Luckia Casina.
Uz to, svaka nagradna torba prepuna je korisnih ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, putnog jastuka na napuhavanje, ventilatora, boce za vodu, futrole za putovnicu, silikonskog novčanika, toaletne torbice i drugih praktičnih dodataka za godišnji odmor.
Svake subote i radne nedjelje od 16 do 19 sati kroz centar će vas dočekivati hostese koje će dijeliti prigodne ljetne promo poklone i dodatno širiti ljetnu atmosferu.
Humanitarno-zdravstvena subota
Posljednja subota u mjesecu i ovoga će puta u Portanovi biti posvećena zdravlju i humanosti.
U sklopu javnozdravstvene akcije "Čuj, srce ti priča!" posjetitelji će moći besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i napraviti jednokanalni EKG, dok je u popodnevnim satima održana redovita „Akcija dobrovoljnog darivanja krvi“ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek.
Navijačka atmosfera zavladala je Portanovom!
Crveno-bijele kockice, navijački rekviziti i puno pozitivne energije – u Portanovi se ovih dana živi za Hrvatsku! Nova prilika za bodrenje naših Vatrenih stiže već u subotu, 27. lipnja. Obucite dres, podignite šal i navijajte iz sveg glasa!
Kad igra Hrvatska – cijela Portanova navija!
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi ove nedjelje, 28. lipnja, neće raditi, dok će drugi kat centra raditi prema prilagođenom radnom vremenu.
Dobre vijesti stižu već početkom srpnja – trgovine će biti otvorene u nedjelju, 5. srpnja, kao i 12. srpnja, što će biti idealna prilika za iskorištavanje velikih sezonskih sniženja i pripreme za ljetni odmor.
Portastična srijeda – ljeto počinje uz popuste
Kad temperature rastu, cijene u Portanovi padaju!
Prva ljetna Portastična srijeda donosi brojne popuste, posebne ponude i pogodnosti u omiljenim trgovinama, pa je idealna prilika da obnovite garderobu, pripremite se za godišnji odmor ili pronađete sve što vam treba za ljetne dane.
Dodatna pogodnost očekuje vas i u dm-u koji će, kao i svake Portastične srijede do kraja godine, raditi već od 9 sati kako bi kupovina bila što ugodnija.
Počinju sezonska sniženja
Portastična srijeda ove godine označava i službeni početak ljetnih sezonskih sniženja.
Iako su mnoge trgovine već započele s atraktivnim akcijama, od 1. srpnja kreće razdoblje najvećih ljetnih popusta. Pravo je vrijeme za kupnju modne, sportske i lifestyle opreme po znatno povoljnijim cijenama te pripremu za ljetne avanture.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Portanova Summer Passport vodi do vrijednih nagrada
Ljetni shopping ove godine može vam donijeti i vrijedne nagrade.
Od 27. lipnja do 7. kolovoza traje nagradna igra Portanova Summer Passport. Dovoljno je na Info pultu preuzeti svoju putovnicu, obaviti pet kupovina u Portanovi, prikupiti pet žigova te ispunjenu putovnicu ubaciti u nagradnu kutiju.
Tijekom šest tjedana bit će organizirano šest izvlačenja, a svaki tjedan jedan će sretni dobitnik osvojiti poklon bon u vrijednosti od 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeba, Kervera, Office Shoesa, Optike Anda, Springfielda ili Luckia Casina.
Uz to, svaka nagradna torba prepuna je korisnih ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, putnog jastuka na napuhavanje, ventilatora, boce za vodu, futrole za putovnicu, silikonskog novčanika, toaletne torbice i drugih praktičnih dodataka za godišnji odmor.
Svake subote i radne nedjelje od 16 do 19 sati kroz centar će vas dočekivati hostese koje će dijeliti prigodne ljetne promo poklone i dodatno širiti ljetnu atmosferu.
Humanitarno-zdravstvena subota
Posljednja subota u mjesecu i ovoga će puta u Portanovi biti posvećena zdravlju i humanosti.
U sklopu javnozdravstvene akcije "Čuj, srce ti priča!" posjetitelji će moći besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i napraviti jednokanalni EKG, dok je u popodnevnim satima održana redovita „Akcija dobrovoljnog darivanja krvi“ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek.
Navijačka atmosfera zavladala je Portanovom!
Crveno-bijele kockice, navijački rekviziti i puno pozitivne energije – u Portanovi se ovih dana živi za Hrvatsku! Nova prilika za bodrenje naših Vatrenih stiže već u subotu, 27. lipnja. Obucite dres, podignite šal i navijajte iz sveg glasa!
Kad igra Hrvatska – cijela Portanova navija!
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi ove nedjelje, 28. lipnja, neće raditi, dok će drugi kat centra raditi prema prilagođenom radnom vremenu.
Dobre vijesti stižu već početkom srpnja – trgovine će biti otvorene u nedjelju, 5. srpnja, kao i 12. srpnja, što će biti idealna prilika za iskorištavanje velikih sezonskih sniženja i pripreme za ljetni odmor.
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)