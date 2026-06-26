Kod zubara

veseloj i poučnoj pjesmi

pravilne oralne higijene

Andreja Gribl

Renata Gribl

Željko Nikolin

Leon produkcija

Matej Dolački

Sandre Mikulandre Tutavac

Igor Rončević

Dječji edukativni glazbeni spot „“ premijerno je prikazan 24. lipnja na CMC televiziji te na CRO REC Kids YouTube kanalu.Riječ je okoja kroz glazbu, igru i zabavne kadrove djeci na pristupačan način približava važnostte pomaže u smanjenju straha od odlaska stomatologu. Autorica glazbe je, dok je tekst napisala. Aranžman za pjesmu izradio je, a videospot je realiziralaGlavni izvođač je desetogodišnji Osječanin, učenik Osnovne škole Antuna Mihanovića i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, smjer klavir u klasi prof., koji je zajedno s prijateljima i školskim kolegama sudjelovao u stvaranju ovog edukativnog projekta.Smiješni skeč na početku i kraju spota osmislio je prof.Spot je nastao u suradnji klinike Čes Dental & Estetic i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Kroz vedar tekst i zaraznu melodiju, pjesma podsjeća djecu na važnost svakodnevnog pranja zubi i redovitih stomatoloških pregleda, uz poruku poticanja zdravih navika vezanih uz oralno zdravlje.