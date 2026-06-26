[VIDEO] Matej Dolački kroz pjesmu "Kod zubara" djecu uči važnosti oralnog zdravlja
26.06.2026. 9:05
Dječji edukativni glazbeni spot „Kod zubara“ premijerno je prikazan 24. lipnja na CMC televiziji te na CRO REC Kids YouTube kanalu.
Riječ je o veseloj i poučnoj pjesmi koja kroz glazbu, igru i zabavne kadrove djeci na pristupačan način približava važnost pravilne oralne higijene te pomaže u smanjenju straha od odlaska stomatologu. Autorica glazbe je Andreja Gribl, dok je tekst napisala Renata Gribl. Aranžman za pjesmu izradio je Željko Nikolin, a videospot je realizirala Leon produkcija.
Glavni izvođač je desetogodišnji Osječanin Matej Dolački, učenik Osnovne škole Antuna Mihanovića i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, smjer klavir u klasi prof. Sandre Mikulandre Tutavac, koji je zajedno s prijateljima i školskim kolegama sudjelovao u stvaranju ovog edukativnog projekta.
Smiješni skeč na početku i kraju spota osmislio je prof. Igor Rončević.
Spot je nastao u suradnji klinike Čes Dental & Estetic i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Kroz vedar tekst i zaraznu melodiju, pjesma podsjeća djecu na važnost svakodnevnog pranja zubi i redovitih stomatoloških pregleda, uz poruku poticanja zdravih navika vezanih uz oralno zdravlje.
Riječ je o veseloj i poučnoj pjesmi koja kroz glazbu, igru i zabavne kadrove djeci na pristupačan način približava važnost pravilne oralne higijene te pomaže u smanjenju straha od odlaska stomatologu. Autorica glazbe je Andreja Gribl, dok je tekst napisala Renata Gribl. Aranžman za pjesmu izradio je Željko Nikolin, a videospot je realizirala Leon produkcija.
Glavni izvođač je desetogodišnji Osječanin Matej Dolački, učenik Osnovne škole Antuna Mihanovića i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, smjer klavir u klasi prof. Sandre Mikulandre Tutavac, koji je zajedno s prijateljima i školskim kolegama sudjelovao u stvaranju ovog edukativnog projekta.
Smiješni skeč na početku i kraju spota osmislio je prof. Igor Rončević.
Spot je nastao u suradnji klinike Čes Dental & Estetic i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Kroz vedar tekst i zaraznu melodiju, pjesma podsjeća djecu na važnost svakodnevnog pranja zubi i redovitih stomatoloških pregleda, uz poruku poticanja zdravih navika vezanih uz oralno zdravlje.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)