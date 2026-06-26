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Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

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idućeg tjedna

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Ljeto je tek počelo, a temperatura zraka već stiže doDanas će biti. Bez vjetra dnevna temperatura do. Vruće će biti i u subotu i nedjelju, kada će jutarnja temperatura biti do, a dnevna doZbog visokih temperatura, DHMZ je za petak izdao, za subotu i nedjelju, a za ponedjeljakkoje se odnosi na toplinski val.Kada će vrućina barem malo? Možda tek krajem. Do tada, držite se hlada, pijte puno tekućine.