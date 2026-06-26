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Ljeto je tek počelo, a temperatura zraka već stiže do 37°C!

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Sunčano i vruće!

Danas će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Bez vjetra dnevna temperatura do 35°C. Vruće će biti i u subotu i nedjelju, kada će jutarnja temperatura biti do 23°C, a dnevna do 37°C.

Zbog visokih temperatura, DHMZ je za petak izdao žuto, za subotu i nedjelju narančasto, a za ponedjeljak crveno upozorenje koje se odnosi na toplinski val.

Kada će vrućina barem malo popustit? Možda tek krajem idućeg tjedna. Do tada, držite se hlada, pijte puno tekućine.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)