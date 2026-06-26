Servisne informacije [26. lipnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
26.06.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 34°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 13:30 sati - Frankopanska 60-62 par, Nikole Šubića Zrinskog 2-38 par, 1-35 nep, 41-51 nep, Sjenjak 1-5 nep, Ulica Brune Bjelinskog 18, 26-70 par, Ulica Ferde Livadića 10-16 par, 11-17 nep, Ulica Ivana Zajca 2-6 par, 10-42 par, 1-39 nep
od 10:00 do 13:00 sati - Bakarska 26-60 par
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Tome Matića 32-38 par, 40/a, Zagrebačka 1-23 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- ISKRA waldorfska inicijativa: Obiteljske igre Ivanje [2026.]
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 34°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 13:30 sati - Frankopanska 60-62 par, Nikole Šubića Zrinskog 2-38 par, 1-35 nep, 41-51 nep, Sjenjak 1-5 nep, Ulica Brune Bjelinskog 18, 26-70 par, Ulica Ferde Livadića 10-16 par, 11-17 nep, Ulica Ivana Zajca 2-6 par, 10-42 par, 1-39 nep
od 10:00 do 13:00 sati - Bakarska 26-60 par
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Tome Matića 32-38 par, 40/a, Zagrebačka 1-23 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- ISKRA waldorfska inicijativa: Obiteljske igre Ivanje [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)