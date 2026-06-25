Zaustavili vozača s 3,55 promila – nije imao ni važeću vozačku
25.06.2026. 14:05
Na području PU osječko-baranjske se temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu u vremenu od 15. do 21. lipnja 2026. godine održao Roadpol - pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i droga.
U provedenim pojačanim mjerama ukupno je evidentirano 75 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droga dok je ukupno kontrolirano 1.616 vozača.
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 16. lipnja u 23.01 sati u Čepinu, kada je nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole te mu je utvrđena prisutnost od 3,55 promila alkohola u organizmu.
Za počinjene prekršaje izrečena mu je ukupna novčana kazna u iznosu od 1.450 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima na tri mjeseca i šest bodova.
Pojačane mjere provodile su se na području cijele Republike Hrvatske, kao i u svim državama članicama ROADPOL-a.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U provedenim pojačanim mjerama ukupno je evidentirano 75 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droga dok je ukupno kontrolirano 1.616 vozača.
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 16. lipnja u 23.01 sati u Čepinu, kada je nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole te mu je utvrđena prisutnost od 3,55 promila alkohola u organizmu.
Za počinjene prekršaje izrečena mu je ukupna novčana kazna u iznosu od 1.450 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima na tri mjeseca i šest bodova.
Pojačane mjere provodile su se na području cijele Republike Hrvatske, kao i u svim državama članicama ROADPOL-a.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)