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Na području PU osječko-baranjske se temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu u vremenu od 15. do 21. lipnja 2026. godine održao Roadpol - pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i droga.

U provedenim pojačanim mjerama ukupno je evidentirano 75 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droga dok je ukupno kontrolirano 1.616 vozača.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 16. lipnja u 23.01 sati u Čepinu, kada je nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole te mu je utvrđena prisutnost od 3,55 promila alkohola u organizmu.

Za počinjene prekršaje izrečena mu je ukupna novčana kazna u iznosu od 1.450 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima na tri mjeseca i šest bodova.

Pojačane mjere provodile su se na području cijele Republike Hrvatske, kao i u svim državama članicama ROADPOL-a.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)