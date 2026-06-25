PU osječko-baranjske

od 15. do 21. lipnja 2026.

75 prekršaja

1.616 vozača

3,55 promila alkohola

1.450 eura

zabrana

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na područjuse temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu u vremenugodine održao Roadpol - pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i droga.U provedenim pojačanim mjerama ukupno je evidentiranovožnje pod utjecajem alkohola ili droga dok je ukupno kontroliranoNajveća prisutnost alkohola utvrđena je 16. lipnja u 23.01 sati u Čepinu, kada je nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole te mu je utvrđena prisutnost odu organizmu.Za počinjene prekršaje izrečena mu je ukupna novčana kazna u iznosu odupravljanja motornim vozilima na tri mjeseca i šest bodova.Pojačane mjere provodile su se na području cijele Republike Hrvatske, kao i u svim državama članicama ROADPOL-a.