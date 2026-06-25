Grofica Marica

Emmericha Kálmána

Vladimira Piskunova

utorak, 30. lipnja i u četvrtak, 2. srpnja 2026.

20:00 sati

HNK

Emmerich Imre Kálmán

Franza Lehára

Kneginja čardaša (1915.) i Grofica Marica (1924.) te Jesenji manevri (1909.), Bajadera (1921.) i Cirkuska princeza (1926.).

Mladena Tutavca

Vlade Štefančića

Krešimira Batinića

Damira Lončara

[Nagradno darivanje]

2x2 ulaznice

Grofica Marica

Nagradno darivanje

Foto: Kristijan Cimer