Grofica Marica u osječkom HNK [nagradno darivanje]
25.06.2026. 13:35
Opereta "Grofica Marica", Emmericha Kálmána pod dirigentskom palicom maestra Vladimira Piskunova održat će se u utorak, 30. lipnja i u četvrtak, 2. srpnja 2026. s početkom u 20:00 sati u osječkom HNK.
Kada bi u svijetu skladatelja postojao piramidalni sustav plemićkih titula, Emmerich Imre Kálmán (1882. – 1953.) bi se našao na vrhu, ovjenčan statusom kralja operete, u kojoj je vješto sljubio tipično bečku operetu i elemente mađarskoga folklora.
Studirao je pravo i kompoziciju u Budimpešti, gdje je bio glazbeni kritičar, a potom živio do 1938. u Beču, a od 1940. do 1947. u SAD-u. Uz Franza Lehára najistaknutiji je mađarski operetni skladatelj.
Od 20-ak njegovih opereta, svjetski su poznate Kneginja čardaša (1915.) i Grofica Marica (1924.) te Jesenji manevri (1909.), Bajadera (1921.) i Cirkuska princeza (1926.).
S obzirom na to nepobitno “stanje stvari”, ali i činjenicu da je osječka publika tradicionalno izuzetno naklonjena operetnom žanru, HNK u Osijeku ovu je sezonu odlučilo premijerno obogatiti Groficom Maricom, operetom koju (pre)dugih 28 godina (posljednji put premijerno je izvedena u ožujku 1997., pod ravnanjem Mladena Tutavca, u režiji Vlade Štefančića) nismo imali prilike gledati na našoj sceni.
Vesela, u za Kálmána svojstvenoj maniri radnje isprepletene zakučastim invencijama naslovnoga lika, grofica Marice koja bez zaručnika osmišljava vlastite zaruke ne bi li se oslobodila nasrtljivih udvarača, ova nezaobilazna stavka svakoga operetnoga repertoara zaigrat će u svibnju, pod ravnanjem maestra Krešimira Batinića, u režiji Damira Lončara.
Ulaznice možete kupiti online, na web stranici HNK-a.
Portal Osijek031 daruje 2x2 ulaznice za operetu "Grofica Marica". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
Foto: Kristijan Cimer
Kada bi u svijetu skladatelja postojao piramidalni sustav plemićkih titula, Emmerich Imre Kálmán (1882. – 1953.) bi se našao na vrhu, ovjenčan statusom kralja operete, u kojoj je vješto sljubio tipično bečku operetu i elemente mađarskoga folklora.
Studirao je pravo i kompoziciju u Budimpešti, gdje je bio glazbeni kritičar, a potom živio do 1938. u Beču, a od 1940. do 1947. u SAD-u. Uz Franza Lehára najistaknutiji je mađarski operetni skladatelj.
Od 20-ak njegovih opereta, svjetski su poznate Kneginja čardaša (1915.) i Grofica Marica (1924.) te Jesenji manevri (1909.), Bajadera (1921.) i Cirkuska princeza (1926.).
S obzirom na to nepobitno “stanje stvari”, ali i činjenicu da je osječka publika tradicionalno izuzetno naklonjena operetnom žanru, HNK u Osijeku ovu je sezonu odlučilo premijerno obogatiti Groficom Maricom, operetom koju (pre)dugih 28 godina (posljednji put premijerno je izvedena u ožujku 1997., pod ravnanjem Mladena Tutavca, u režiji Vlade Štefančića) nismo imali prilike gledati na našoj sceni.
Vesela, u za Kálmána svojstvenoj maniri radnje isprepletene zakučastim invencijama naslovnoga lika, grofica Marice koja bez zaručnika osmišljava vlastite zaruke ne bi li se oslobodila nasrtljivih udvarača, ova nezaobilazna stavka svakoga operetnoga repertoara zaigrat će u svibnju, pod ravnanjem maestra Krešimira Batinića, u režiji Damira Lončara.
Ulaznice možete kupiti online, na web stranici HNK-a.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031 daruje 2x2 ulaznice za operetu "Grofica Marica". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
Foto: Kristijan Cimer
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)