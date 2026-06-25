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Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 65.000 eura gotovine u carinsko područje Europske unije.

Tijekom kontrole osobnog automobila rumunjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Italije, utvrđeno je da vozač nije prijavio gotovinu pri ulasku u Europsku uniju, iako je to bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima.

Neprijavljenih 65.000 eura carinski službenici pronašli su skrivenih ispod sjedala u vozilu.

Zbog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 eura.

Iz Carinske uprave podsjećaju kako su sve osobe koje pri ulasku u ili izlasku iz Europske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više obvezne prijaviti je nadležnim tijelima, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s važećim propisima.


Foto: Carinska uprava


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)