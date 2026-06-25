carinski službenici

Bajakovo

pokušaj nezakonitog unosa

rumunjskih

Italije

nije prijavio gotovinu

65.000 eura

13.200 eura

od 10.000 eura ili više

Foto: Carinska uprava

Ovlaštenina graničnom prijelazuspriječili su65.000 eura gotovine u carinsko područje Europske unije.Tijekom kontrole osobnog automobilaregistarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin, utvrđeno je da vozačpri ulasku u Europsku uniju, iako je to bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima.Neprijavljenihcarinski službenici pronašli su skrivenih ispod sjedala u vozilu.Zbog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu odIz Carinske uprave podsjećaju kako su sve osobe koje pri ulasku u ili izlasku iz Europske unije prenose gotovinu u vrijednostiobvezne prijaviti je nadležnim tijelima, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s važećim propisima.