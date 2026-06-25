Na Bajakovu otkriveno 65.000 eura neprijavljene gotovine, Talijan kažnjen s 13.200 eura
25.06.2026. 12:16
Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 65.000 eura gotovine u carinsko područje Europske unije.
Tijekom kontrole osobnog automobila rumunjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Italije, utvrđeno je da vozač nije prijavio gotovinu pri ulasku u Europsku uniju, iako je to bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima.
Neprijavljenih 65.000 eura carinski službenici pronašli su skrivenih ispod sjedala u vozilu.
Zbog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 eura.
Iz Carinske uprave podsjećaju kako su sve osobe koje pri ulasku u ili izlasku iz Europske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više obvezne prijaviti je nadležnim tijelima, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s važećim propisima.
Foto: Carinska uprava
Tijekom kontrole osobnog automobila rumunjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Italije, utvrđeno je da vozač nije prijavio gotovinu pri ulasku u Europsku uniju, iako je to bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima.
Neprijavljenih 65.000 eura carinski službenici pronašli su skrivenih ispod sjedala u vozilu.
Zbog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 eura.
Iz Carinske uprave podsjećaju kako su sve osobe koje pri ulasku u ili izlasku iz Europske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više obvezne prijaviti je nadležnim tijelima, pisanim ili elektroničkim putem, u skladu s važećim propisima.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)