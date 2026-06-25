Ukrajine

pod istragom

krivotvorene novčanice

Općinsko kazneno državno odvjetništvo

1959., 1969., 1986. i 1991.

11 kaznenih djela

11 navrata

neutvrđen način

istražnog zatvora

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Četiri državljankezavršile suzbog sumnje da su tijekom travnja ove godine u Zagrebu u optjecaj stavljaleKako je priopćilou Zagrebu, riječ je o ženama rođenimagodine, koje se sumnjiči za ukupnokrivotvorenja novca.Postoji osnovana sumnja da su osumnjičene uu različitim zagrebačkim trgovinama plaćale krivotvorenim novčanicama koje su prethodno nabavile na zasadNakon ispitivanja, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage te je zatražilo određivanjezbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva te je svim osumnjičenicama odredio istražni zatvor po obje predložene zakonske osnove.