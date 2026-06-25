U 11 trgovina plaćale lažnim novčanicama? Četiri žene završile iza rešetaka
25.06.2026. 11:07
Četiri državljanke Ukrajine završile su pod istragom zbog sumnje da su tijekom travnja ove godine u Zagrebu u optjecaj stavljale krivotvorene novčanice.
Kako je priopćilo Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, riječ je o ženama rođenima 1959., 1969., 1986. i 1991. godine, koje se sumnjiči za ukupno 11 kaznenih djela krivotvorenja novca.
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičene u 11 navrata u različitim zagrebačkim trgovinama plaćale krivotvorenim novčanicama koje su prethodno nabavile na zasad neutvrđen način.
Nakon ispitivanja, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage te je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva te je svim osumnjičenicama odredio istražni zatvor po obje predložene zakonske osnove.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Kako je priopćilo Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, riječ je o ženama rođenima 1959., 1969., 1986. i 1991. godine, koje se sumnjiči za ukupno 11 kaznenih djela krivotvorenja novca.
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičene u 11 navrata u različitim zagrebačkim trgovinama plaćale krivotvorenim novčanicama koje su prethodno nabavile na zasad neutvrđen način.
Nakon ispitivanja, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage te je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva te je svim osumnjičenicama odredio istražni zatvor po obje predložene zakonske osnove.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)