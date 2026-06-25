Uplatila apartman za ljetovanje, a onda je uslijedio šok
25.06.2026. 10:33
Policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što je 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac prijavila prijevaru prilikom dogovaranja ljetovanja.
Prema prijavi, početkom lipnja putem društvene mreže stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja je oglašavala najam apartmana na moru. Nakon što su dogovorili uvjete najma, uplatila je traženi iznos, no ubrzo nakon toga osoba s kojom je komunicirala prestala joj se javljati.
Naknadno je kontaktirala stvarne vlasnike apartmana, koji su joj potvrdili da nikakva uplata nije zaprimljena na njihov račun, čime je postalo jasno da je riječ o prijevari.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja, a kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.
"Kako bi se spriječili ovakvi događaji savjetujemo građanima da budu oprezni kada putem društvenih mreža kontaktiraju nepoznate stranice (i osobe) te bez detaljnijih provjera uplaćuju novac ili šalju svoje osobne podatke.
U cilju prevencije ovakve vrste prijevara još jednom upozoravamo građane na potrebu pojačanog opreza prilikom javljanja na razne oglase, a posebice prije uplata.
U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, odmah obavijestite policiju na broj 192", kažu iz PU požeško-slavonske.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prema prijavi, početkom lipnja putem društvene mreže stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja je oglašavala najam apartmana na moru. Nakon što su dogovorili uvjete najma, uplatila je traženi iznos, no ubrzo nakon toga osoba s kojom je komunicirala prestala joj se javljati.
Naknadno je kontaktirala stvarne vlasnike apartmana, koji su joj potvrdili da nikakva uplata nije zaprimljena na njihov račun, čime je postalo jasno da je riječ o prijevari.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja, a kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.
"Kako bi se spriječili ovakvi događaji savjetujemo građanima da budu oprezni kada putem društvenih mreža kontaktiraju nepoznate stranice (i osobe) te bez detaljnijih provjera uplaćuju novac ili šalju svoje osobne podatke.
U cilju prevencije ovakve vrste prijevara još jednom upozoravamo građane na potrebu pojačanog opreza prilikom javljanja na razne oglase, a posebice prije uplata.
U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, odmah obavijestite policiju na broj 192", kažu iz PU požeško-slavonske.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)