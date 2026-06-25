kriminalističko istraživanje

24-godišnjakinja

najam apartmana

prestala

nije zaprimljena

Kako bi se spriječili ovakvi događaji savjetujemo građanima da budu oprezni kada putem društvenih mreža kontaktiraju nepoznate stranice (i osobe) te bez detaljnijih provjera uplaćuju novac ili šalju svoje osobne podatke.



U cilju prevencije ovakve vrste prijevara još jednom upozoravamo građane na potrebu pojačanog opreza prilikom javljanja na razne oglase, a posebice prije uplata.



U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, odmah obavijestite policiju na broj 192

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Policija provodinakon što jes područja općine Brestovac prijavila prijevaru prilikom dogovaranja ljetovanja.Prema prijavi, početkom lipnja putem društvene mreže stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja je oglašavalana moru. Nakon što su dogovorili uvjete najma, uplatila je traženi iznos, no ubrzo nakon toga osoba s kojom je komuniciralajoj se javljati.Naknadno je kontaktirala stvarne vlasnike apartmana, koji su joj potvrdili da nikakva uplatana njihov račun, čime je postalo jasno da je riječ o prijevari.Policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja, a kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.", kažu iz PU požeško-slavonske.