Prva Osječka ljetna noć donosi glazbu, sport, ples i zajedničko navijanje za Vatrene
25.06.2026. 9:31
U subotu 27. lipnja 2026., održat će se prva ovogodišnja Osječka ljetna noć — program u centru grada od poslijepodneva do kasno navečer
U subotu 27. lipnja, Osijek otvara ovogodišnji ciklus Osječke ljetne noći. Program se širi od Promenade uz Dravu do gradskih trgova i traje od ranog poslijepodneva do kasno navečer.
Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, Turistička zajednica grada Osijeka donosi sljedeći program:
od 13:00 sati - CRO 3x3 Tour Osijek, Trg Ante Starčevića
Seniorski košarkaški 3x3 turnir pod gradskim svjetlima. Brza i atraktivna košarka na otvorenom.
od 18:00 sati- In Da Sofa, Sakuntala park
Glazbeni program u opuštenom lounge ritmu po kojem je In Da Sofa prepoznatljiv — dio večeri za mirniji tempo.
od 19:00 sati- Štandovi osječkih obrtnika, Promenada
Šetnja uz Dravu uz radove domaćih majstora i proizvode kakvi se ne nalaze u trgovačkim centrima.
od 20:00 sati - Plesni studio Shine, Trg slobode
Plesni nastup mladih osječkih plesačica.
Osječka ljetna noć ove se godine održava u tri edicije tijekom ljeta.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
U subotu 27. lipnja, Osijek otvara ovogodišnji ciklus Osječke ljetne noći. Program se širi od Promenade uz Dravu do gradskih trgova i traje od ranog poslijepodneva do kasno navečer.
Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, Turistička zajednica grada Osijeka donosi sljedeći program:
od 13:00 sati - CRO 3x3 Tour Osijek, Trg Ante Starčevića
Seniorski košarkaški 3x3 turnir pod gradskim svjetlima. Brza i atraktivna košarka na otvorenom.
od 18:00 sati- In Da Sofa, Sakuntala park
Glazbeni program u opuštenom lounge ritmu po kojem je In Da Sofa prepoznatljiv — dio večeri za mirniji tempo.
od 19:00 sati- Štandovi osječkih obrtnika, Promenada
Šetnja uz Dravu uz radove domaćih majstora i proizvode kakvi se ne nalaze u trgovačkim centrima.
od 20:00 sati - Plesni studio Shine, Trg slobode
Plesni nastup mladih osječkih plesačica.
Osječka ljetna noć ove se godine održava u tri edicije tijekom ljeta.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)