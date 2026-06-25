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Vijesti::Kultura
U subotu 27. lipnja 2026., održat će se prva ovogodišnja Osječka ljetna noć — program u centru grada od poslijepodneva do kasno navečer

U subotu 27. lipnja, Osijek otvara ovogodišnji ciklus Osječke ljetne noći. Program se širi od Promenade uz Dravu do gradskih trgova i traje od ranog poslijepodneva do kasno navečer.

Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, Turistička zajednica grada Osijeka donosi sljedeći program:

od 13:00 sati - CRO 3x3 Tour Osijek, Trg Ante Starčevića
Seniorski košarkaški 3x3 turnir pod gradskim svjetlima. Brza i atraktivna košarka na otvorenom.

od 18:00 sati- In Da Sofa, Sakuntala park
Glazbeni program u opuštenom lounge ritmu po kojem je In Da Sofa prepoznatljiv — dio večeri za mirniji tempo.

od 19:00 sati- Štandovi osječkih obrtnika, Promenada
Šetnja uz Dravu uz radove domaćih majstora i proizvode kakvi se ne nalaze u trgovačkim centrima.

od 20:00 sati - Plesni studio Shine, Trg slobode
Plesni nastup mladih osječkih plesačica.

Osječka ljetna noć ove se godine održava u tri edicije tijekom ljeta.


Foto: Inja Pavlić/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)