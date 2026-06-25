subotu 27. lipnja 2026.

Osječka ljetna noć

od Promenade uz Dravu do gradskih trgova

od 13:00 sati

od 18:00 sati

od 19:00 sati

od 20:00 sati

Foto: Inja Pavlić/Arhiv

, održat će se prva ovogodišnja— program u centru grada od poslijepodneva do kasno navečerU subotu 27. lipnja, Osijek otvara ovogodišnji ciklus Osječke ljetne noći. Program se širii traje od ranog poslijepodneva do kasno navečer.Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, Turistička zajednica grada Osijeka donosi sljedeći program:- CRO 3x3 Tour Osijek, Trg Ante StarčevićaSeniorski košarkaški 3x3 turnir pod gradskim svjetlima. Brza i atraktivna košarka na otvorenom.- In Da Sofa, Sakuntala parkGlazbeni program u opuštenom lounge ritmu po kojem je In Da Sofa prepoznatljiv — dio večeri za mirniji tempo.- Štandovi osječkih obrtnika, PromenadaŠetnja uz Dravu uz radove domaćih majstora i proizvode kakvi se ne nalaze u trgovačkim centrima.- Plesni studio Shine, Trg slobodePlesni nastup mladih osječkih plesačica.Osječka ljetna noć ove se godine održava u tri edicije tijekom ljeta.