II. gimnazija Osijek

proširenom ponudom

znanja, vještina i osobnih interesa

Dramske umjetnosti, Vizualne umjetnosti, Umjetne inteligencije, Primijenjene matematike, Informatike, Financijske pismenosti i Nutricionizma

umjetnost, tehnologiju i praktična

kreativnost, digitalne kompetencije, analitičko razmišljanje, financijsku odgovornost i svijest o važnosti zdravog načina života

Osluškujemo potrebe učenika, roditelja i zajednice te nastojimo kontinuirano unapređivati naš obrazovni program. Naš je cilj stvoriti školu koja potiče znatiželju, izvrsnost i cjelovit razvoj mladih ljudi

Nives Merčep

Mozaik znanja i vještina

Ministarstva

Foto: II. gimnazija

u novu školsku godinu ulazi sfakultativnih predmeta, pružajući učenicima još više mogućnosti za razvojOd školske godine 2026./2027. učenici će, uz postojeće programe, moći birati između predmeta poput. Time škola spajaživotna znanja u obrazovni program koji odgovara izazovima suvremenog društva.Raznolika ponuda omogućuje učenicima da razvijaju, pri čemu fakultativna nastava ostaje izborna i prilagođena njihovim interesima.“, istaknula je ravnateljicaProširenje fakultativne nastave nadovezuje se na niz aktivnosti kojima škola kontinuirano obogaćuje obrazovno iskustvo svojih učenika, uključujući projekt „“, usmjeren na razvoj njihovih interesa, talenata i praktičnih kompetencija kroz proširenu ponudu izvannastavnih aktivnosti.Uz potporukroz sufinanciranje projekata te kontinuiranu podršku Osječko-baranjske županije kao osnivača, škola nastavlja graditi suvremeno i poticajno okruženje u kojem učenici mogu ostvariti svoj puni potencijal.