Više izbora za učenike: II. gimnazija Osijek uvodi sedam novih fakultativnih predmeta
25.06.2026. 9:29
II. gimnazija Osijek u novu školsku godinu ulazi s proširenom ponudom fakultativnih predmeta, pružajući učenicima još više mogućnosti za razvoj znanja, vještina i osobnih interesa.
Od školske godine 2026./2027. učenici će, uz postojeće programe, moći birati između predmeta poput Dramske umjetnosti, Vizualne umjetnosti, Umjetne inteligencije, Primijenjene matematike, Informatike, Financijske pismenosti i Nutricionizma. Time škola spaja umjetnost, tehnologiju i praktična životna znanja u obrazovni program koji odgovara izazovima suvremenog društva.
Raznolika ponuda omogućuje učenicima da razvijaju kreativnost, digitalne kompetencije, analitičko razmišljanje, financijsku odgovornost i svijest o važnosti zdravog načina života, pri čemu fakultativna nastava ostaje izborna i prilagođena njihovim interesima.
„Osluškujemo potrebe učenika, roditelja i zajednice te nastojimo kontinuirano unapređivati naš obrazovni program. Naš je cilj stvoriti školu koja potiče znatiželju, izvrsnost i cjelovit razvoj mladih ljudi“, istaknula je ravnateljica Nives Merčep.
Proširenje fakultativne nastave nadovezuje se na niz aktivnosti kojima škola kontinuirano obogaćuje obrazovno iskustvo svojih učenika, uključujući projekt „Mozaik znanja i vještina“, usmjeren na razvoj njihovih interesa, talenata i praktičnih kompetencija kroz proširenu ponudu izvannastavnih aktivnosti.
Uz potporu Ministarstva kroz sufinanciranje projekata te kontinuiranu podršku Osječko-baranjske županije kao osnivača, škola nastavlja graditi suvremeno i poticajno okruženje u kojem učenici mogu ostvariti svoj puni potencijal.
Foto: II. gimnazija
Od školske godine 2026./2027. učenici će, uz postojeće programe, moći birati između predmeta poput Dramske umjetnosti, Vizualne umjetnosti, Umjetne inteligencije, Primijenjene matematike, Informatike, Financijske pismenosti i Nutricionizma. Time škola spaja umjetnost, tehnologiju i praktična životna znanja u obrazovni program koji odgovara izazovima suvremenog društva.
Raznolika ponuda omogućuje učenicima da razvijaju kreativnost, digitalne kompetencije, analitičko razmišljanje, financijsku odgovornost i svijest o važnosti zdravog načina života, pri čemu fakultativna nastava ostaje izborna i prilagođena njihovim interesima.
„Osluškujemo potrebe učenika, roditelja i zajednice te nastojimo kontinuirano unapređivati naš obrazovni program. Naš je cilj stvoriti školu koja potiče znatiželju, izvrsnost i cjelovit razvoj mladih ljudi“, istaknula je ravnateljica Nives Merčep.
Proširenje fakultativne nastave nadovezuje se na niz aktivnosti kojima škola kontinuirano obogaćuje obrazovno iskustvo svojih učenika, uključujući projekt „Mozaik znanja i vještina“, usmjeren na razvoj njihovih interesa, talenata i praktičnih kompetencija kroz proširenu ponudu izvannastavnih aktivnosti.
Uz potporu Ministarstva kroz sufinanciranje projekata te kontinuiranu podršku Osječko-baranjske županije kao osnivača, škola nastavlja graditi suvremeno i poticajno okruženje u kojem učenici mogu ostvariti svoj puni potencijal.
Foto: II. gimnazija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)