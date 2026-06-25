Državni inspektorat Republike Hrvatske

Riža basmati integralna Soul Food BIO

etilen-oksida

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Foto: Osijek031.com/Arhiv

izvijestio je o opozivu proizvoda, 500 g, lot LT255768, najbolje upotrijebiti do 28.09.2027., zbog prisustvau proizvodu.Proizvods Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Dobavljač: DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska,Maloprodaja: Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, SamoborZemlja podrijetla: Indija