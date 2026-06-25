Opoziv BIO integralne basmati riže zbog etilen-oksida
25.06.2026. 8:29
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Riža basmati integralna Soul Food BIO, 500 g, lot LT255768, najbolje upotrijebiti do 28.09.2027., zbog prisustva etilen-oksida u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska,
Maloprodaja: Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, Samobor
Zemlja podrijetla: Indija
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska,
Maloprodaja: Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, Samobor
Zemlja podrijetla: Indija
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)