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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 33°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 6:30 do 9:00 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Sjenjak 19-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15

Brijest
od 7:00 do 12:00 sati - Usorska ulica 2-32 par, 1-17 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- Muzej Slavonije Osijek: Panel rasprava "Okrugljak"



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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)