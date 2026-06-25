Servisne informacije [25. lipnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
25.06.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 9:00 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Sjenjak 19-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15
Brijest
od 7:00 do 12:00 sati - Usorska ulica 2-32 par, 1-17 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- Muzej Slavonije Osijek: Panel rasprava "Okrugljak"
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 6:30 do 9:00 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Sjenjak 19-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15
Brijest
od 7:00 do 12:00 sati - Usorska ulica 2-32 par, 1-17 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba umjetnina i rukotvorina "Stvoreno iz srca, oblikovano rukama"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Atelje iz Ulice sve Roka: 15 godina druženja"
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- Muzej Slavonije Osijek: Panel rasprava "Okrugljak"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)